Chợ mới xây hoành tráng nhưng chỉ một người vào bán

Nhưng đến thời điểm này theo Đất Việt, mới chỉ có một người vào đây để bán nước giải khát, những tiểu thương còn lại đang buôn bán tại chợ cũ vẫn chưa chịu di dời. Lý do mà đa số tiểu thương đưa ra là giá thuê ở chợ mới đắt, chợ lại nằm ở vị trí bất tiện.

Ông Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đức Phổ, cho biết hiện có gần 500 hộ buôn bán ở chợ cũ (diện tích khoảng 5.500 m2) được xây dựng cách đây hơn 40 năm. Vì vậy chợ cũ không còn phù hợp và không đảm bảo an toàn nếu xảy ra sự cố. Về giá thuê, ông Thịnh khẳng định chợ do doanh nghiệp tư nhân đầu tư thì giá cho thuê được phép thu gần gấp đôi so với vốn đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, giá thuê tại chợ mới Đức Phổ vẫn giữ ở mức 180.000 đồng/m2. Ngoài ra trong ba tháng đầu, UBND huyện Đức Phổ sẽ không thu của tiểu thương bất kỳ khoản phí nào.

Đến thời điểm này, tuy đã có gần 340 hộ kinh doanh đăng ký và rất nhiều người đã nhận vị trí, sạp... thế nhưng vì một số nguyên nhân họ vẫn chưa di dời sang chợ mới. Dự kiến đến cuối tháng 12 này, UBND huyện Đức Phổ sẽ cố gắng vận động và hoàn thành việc di dời từ chợ cũ sang chợ mới.