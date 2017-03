Chợ tết: Giá đã tăng

Theo ghi nhận, ở một số chợ Bà Hoa, Võ Thành Trang, Hoàng Hoa Thám, các quầy tạp hóa… từ đêm 22 âm lịch đã đông khách đến mua sắm tết. Trong ngày 23 âm lịch, ngoài đi chợ cho bữa ăn hằng ngày, người dân cũng đã mua các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ dùng gia đình chuẩn bị đón tết. Dù vài ngày nữa mới đến cao điểm mua sắm nhưng một số mặt hàng tết đã rục rịch tăng giá.

Giá tăng do nhu cầu tăng

Cô Nguyễn Thị Liên (quận Tân Bình) đứng chờ người bán làm sạch mực ở chợ Hoàng Hoa Thám than thở gần tết cái gì cũng tăng giá. Mọi hôm mực ống chỉ có 130.000-140.000 đồng/kg nay lên 150.000 đồng/kg.

Một số tiểu thương cho biết giá tôm sú đã tăng cao, gần 300.000 đồng/kg, thịt bò phi lê tăng 10.000 đồng/kg lên 270.000-280.000 đồng/kg. Giá thịt heo tùy loại tăng khoảng 5.000 đồng/kg, thịt đùi 95.000 đồng/kg, ba rọi 100.000-110.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, tai heo 140.000-150.000 đồng/kg… Giá trứng vịt cũng tăng, dao động ở mức 37.000-39.000 đồng/chục. Song có nơi hàng cũ còn nên người bán chưa tăng giá.

Chủ cơ sở bán thịt heo TL chợ Tân Phú 1 giải thích giá thịt heo không tăng nhiều (chỉ nhích vài ngàn) do nhu cầu mua các loại thịt đùi về làm giò chả hay tai heo về ngâm giấm, ngâm nước mắm nhiều. Trong khi đó các quán ăn thường mua xương, đồ lòng… nhiều thì nay họ nghỉ bán hoặc giảm lấy hàng, mặt hàng này giảm số lượng hẳn nên những người bán phải nâng giá các loại khác để cân đối lợi nhuận.

Bánh kẹo được người dân mua sắm lai rai. Ảnh: TÚ UYÊN

Ghé đến vài quầy đặt mua thịt heo, chờ tới 27-28 tết mới lấy hàng thì người bán cho biết sẽ tính giá vào thời điểm lấy hàng chứ không tính giá như hiện nay được.

Bà Trần Thị Thái Thanh, Phó Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, cũng cho hay thời điểm này trung bình giá thịt heo có nhích nhẹ so với ngày thường do nhu cầu làm giò chả tăng trong khi nguồn cung giảm. Các thương lái ghim hàng chưa giết mổ nhiều, họ đợi đến cận tết từ 25 trở đi sẽ bung hàng nhiều hơn khi nhiều người cần mua các loại thịt ngon để gói bánh chưng, kho hột vịt… Do vậy cận tết giá thịt heo dự báo sẽ tăng 10%-15%. Tuy nhiên, có những năm dội chợ, giá lại giảm xuống. Hay thủy hải sản cũng đánh bắt theo con nước, tùy lượng hàng, nếu nhiều giá thấp, ít giá cao. Việc trữ thủy hải sản lâu sẽ không giữ được chất lượng ngon, đánh bắt về phải bán ngay. Vậy nên theo quy luật cung cầu, giá cả sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với thị trường.

Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, xác nhận năm nào cũng vậy, từ 23 tết trở đi giá trứng vịt tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng.

Không chỉ các mặt hàng thiết yếu tăng giá, hiện trái cây giá cũng đã tăng, mãng cầu từ 50.000-55.000 đồng/kg nay cũng tăng lên 70.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng 5.000 đồng lên 60.000-65.000 đồng/kg… “Bưởi đang có giá 70.000 đồng/kg, vài ngày nữa đi lấy ở mối không chắc có giá này. Tới đó giá bán lẻ ra bao nhiêu cũng chưa biết” - anh T., tiểu thương hàng trái cây chợ Bà Quẹo, giải thích.

Sức mua bắt đầu tăng

Phần lớn các quầy sạp kinh doanh hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm khô thu hút nhiều khách đến mua nhưng giá trị không lớn. Ví dụ bánh kẹo, hạt dẻ, hạt dưa… họ chỉ mua mỗi thứ vài lạng.

Bà Trần Thị Thái Thanh thông tin thêm, hiện nay sức mua tăng 20%-30% so với ngày thường, tập trung ở các ngành hàng như bánh mứt, chạp phô, bia nước ngọt… Ngành hàng quần áo kết thúc cao điểm mua sắm cách đây nửa tháng.

Còn ở một số siêu thị, bánh mứt, nước ngọt, hóa mỹ phẩm, mì gói… là các mặt hàng chủ yếu có mặt trong giỏ hàng của người đi mua sắm.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, cho biết sức mua hiện tại của hệ thống siêu thị tăng trưởng tốt hơn cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn so với kế hoạch là trên 50%, chủ yếu rơi vào ngành thực phẩm công nghệ như bia, bánh mứt, kẹo, lạp xưởng… Đối với thực phẩm tươi sống thị trường sẽ sôi động vào cuối tuần này khi người dân vừa vào kỳ nghỉ tết.

Cùng nhận định trên, ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết cuối tuần qua trùng vào thời điểm nhận lương, thưởng nên lượng khách đến mua sắm tăng hơn gấp ba lần so với ngày thường. Trong vài ngày tới, đặc biệt là những ngày giáp tết, sức mua sẽ tập trung vào các mặt hàng như rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản…

Chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương rau quả chợ Phạm Văn Hai, cho rằng đối với rau củ chỉ bán được hai ngày cao điểm 29-30 tết. Giá các mặt hàng này hiện không tăng bao nhiêu. Ví dụ xà lách búp Đà Lạt 25.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt 25.000-30.000 đồng/kg, cà chua 8.000-10.000 đồng/kg. Chị Hiền dự báo sát tết giá sẽ tăng 20%-30% so với ngày thường.