Chống mấy kẻ gian mà lại buộc cả làng khốn khổ

Gần đây, một số doanh nghiệp (DN) muốn đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn lại bị cơ quan thuế yêu cầu làm giấy xác nhận và buộc phải nộp báo cáo về hóa đơn hằng tháng.

Đòi xác nhận, bắt báo cáo tháng

DN ngạc nhiên vì trước đó không hề bị kêu làm thủ tục này và việc báo cáo cũng chỉ phải thực hiện hằng quý. Hỏi ra thì mới biết yêu cầu trên xuất phát từ một công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công văn số 7527/BTC-TCT này yêu cầu các cơ quan thuế địa phương “yêu cầu các DN mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế; phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hằng tháng. Tăng cường kiểm tra việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với các DN mới thành lập”.

Đại diện doanh nghiệp đang làm thủ tục tại cơ quan thuế. (Ảnh minh họa) Nguồn ảnh: baodaklak.vn

Cự nự gặp rắc rối

Tuy công văn chỉ đề cập đến việc đặt in hóa đơn nhưng ngay cả DN tự in hóa đơn cũng bị yêu cầu phải có giấy xác nhận. Đại diện một DN cho biết đã mua phần mềm tự in hóa đơn nhưng sau đó không được sử dụng mà bị đòi giấy xác nhận. DN có “cự nự”, cho rằng không có quy định nào đòi thủ tục này thì cơ quan thuế không đòi xác nhận nữa mà trực tiếp đi kiểm tra DN.

Ông N., kế toán của một DN ở quận 11 (TP.HCM) cho biết DN thành lập hơn hai tháng, khi chuẩn bị đặt in hóa đơn thì bị cán bộ thuế yêu cầu làm công văn và nhắc nộp báo cáo hằng tháng. Dẫu biết Nghị định 51/2010, Thông tư 64/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn không quy định thủ tục này nhưng ông N. không muốn DN mới thành lập mà đã có chuyện rắc rối với cơ quan thuế nên ông đành làm theo yêu cầu.

Tuy là công văn nhưng lại đẻ thêm thủ tục

Bà T., nhân viên kế toán của một doanh nghiệp, cho rằng: “Mỗi tháng có cả ngàn DN mới thành lập. Trong đó có bao nhiêu DN gian lận thuế, số thuế nhiều đến bao nhiêu mà cơ quan thuế lại bắt cả ngàn DN phải làm thêm thủ tục để cơ quan thuế chống gian lận, rất vô lý”. Bà cũng cho rằng DN mới thành lập thì doanh thu chưa cao, giao dịch phát sinh chưa nhiều, cơ quan thuế nên tạo điều kiện để DN tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chứ không nên bắt làm thêm nhiều thủ tục.

Ông Mai Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Hội kế toán TP.HCM, nhận định công văn trên của Bộ Tài chính sẽ tạo thêm thủ tục cho DN, việc quản lý hóa đơn sẽ không được thông thoáng như cách quản lý của Thông tư 64 mới đây về hóa đơn. “Đây là một bước thụt lùi” - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Tòng cũng suy đoán rằng việc Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 64 nhưng không quy định thủ tục trên, sau đó lại có công văn yêu cầu thêm thủ tục cho thấy cơ quan này có thông tin mới về tình hình vi phạm của DN mới thành lập. Có thể các số liệu thống kê gần đây cho thấy DN mới thành lập mua bán hóa đơn, gian lận thuế tăng đột biến nên Bộ Tài chính phải dùng biện pháp “chữa cháy” bằng cách ra đời công văn 7527. Tuy là công văn nhưng lại đặt thêm thủ tục để siết chặt việc quản lý hóa đơn.

Trong công văn, Bộ Tài chính có đưa ra nguyên nhân dẫn đến việc siết chặt quản lý hóa đơn, thuế là “nhiều DN thành lập với mục đích mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế…”.

Có thể sửa Thông tư 64 Một nguồn tin cho biết có thể Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 64 để chính thức quy định thủ tục mới về hóa đơn. Đáng nói là Thông tư 64 chỉ mới có hiệu lực từ ngày 1-7. Một số biện pháp trong Công văn 7527 - Tăng cường quản lý thuế với DN mới thành lập đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng số vốn đăng ký thấp; DN sản xuất nông, lâm, thủy sản có sử dụng hóa đơn bán hàng của các DN có trụ sở đặt tại địa phương không có nguồn nguyên liệu. - DN xuất khẩu nông, lâm, thủy sản mua trực tiếp nguyên liệu của người sản xuất hoặc mua chỉ qua một khâu trung gian thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Nếu DN xuất khẩu trên mua qua nhiều khâu trung gian thì phải kiểm tra các khâu trung gian trước, nếu các khâu trung gian này đã nộp thuế thì mới xét hoàn thuế cho DN xuất. - Tăng cường kiểm tra DN mới thành lập chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần sau 1-2 năm hoạt động.

QUỲNH NHƯ