Chủ tịch công ty Cảng Vũng Rô bị khởi tố

Ngày 6/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã thông báo đến các cơ quan có liên quan về việc khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh (55 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô). Ông Minh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, làm trái nhiệm vụ quản lý tài chính gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước. Bị can được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự vừa có kết luận thanh tra các sai phạm tại công ty Cảng Vũng Rô (thuộc sở hữu của UBND tỉnh Phú Yên). Trong đó có quyết định đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Minh.

Theo kết luận thanh tra, điều hành Cảng Vũng Rô nhưng hoạt động chính của công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô là mua sợi (trong và ngoài nước) rồi bán lại cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Lộc (KCN Đồng An, thị xã Thuận An, Bình Dương). Sau khi sản xuất ra vải, công ty này bán thành phẩm lại cho Cảng Vũng Rô.

Để có vốn kinh doanh, ông Nguyễn Minh được cho là đã mang hầu hết tài sản từ vốn ngân sách thế chấp cho 2 chi nhánh ngân hàng thương mại tại Phú Yên để vay gần 300 tỷ đồng mà không có sự chấp thuận của đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, thanh tra cũng phát hiện hoạt động mua bán giữa hai công ty này "có nhiều bất minh". Cảnh Vũng Rô đã quá dễ dãi cho công ty Đại Lộc trong thanh toán như được trả tiền sau 150 ngày kể từ khi nhận hàng. Trong các thương vụ giữa hai công ty, giá trên hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hóa đơn khác nhau và đều có lợi cho Đại Lộc.

Bên cạnh đó, Công ty Cảng Vũng Rô còn bị cho là "có dấu hiệu tuồn vốn nhà nước cho Đại Lộc". Bởi từ năm 2008 đến 2012, Cảng Vũng Rô nợ Đại Lộc 54 tỷ đồng nhưng đã đi vay đến 107,6 tỷ đồng rồi giao hết cho Đại Lộc (tức trả gấp đôi số tiền nợ). Từ đó, Đại Lộc chiếm dụng vốn để kinh doanh. Đến nay, Đại Lộc còn nợ Cảng Vũng Rô 50 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ.

Hiện Đại Lộc đã ngừng sản xuất kinh doanh và cũng không còn hàng tồn kho để bán trả nợ nên công ty Cảng Vũng Rô không có khả năng thu hồi được số nợ trên, mất khả năng thanh toán với các ngân hàng.

VietinBank Phú Yên đã có văn bản cho biết đang khởi kiện và đề nghị tòa án phong tỏa toàn bộ tài sản của Công ty Cảng Vũng Rô.

