Chưa bán được dự án “tỉ đô” vì vướng thủ tục

Được biết vào tháng 3-2011, First Solar đã khởi công xây dựng nhà máy này với tổng vốn đầu tư cam kết của hai giai đoạn dự kiến lên đến 1,2 tỉ USD. Đến tháng 10-2011, Tập đoàn First Solar cho biết sẽ tạm dừng đầu tư dự án này do mất cân bằng cung cầu về pin năng lượng mặt trời trên thị trường toàn cầu.



Đến tháng 7-2012, tập đoàn này tuyên bố rao bán toàn bộ nhà xưởng đã xây dựng xong với diện tích 113.000m2. Thời điểm đó First Solar đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng sản xuất môđun pin năng lượng mặt trời.





Theo ĐÌNH DÂN (TT)