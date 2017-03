Chung cư trăm triệu đồng mỗi m2 ồ ạt bung hàng

Điểm chung của các dự án này là có chức năng phức hợp (thương mại, văn phòng, căn hộ dịch vụ, khách sạn...) nhưng vẫn dành một số ít căn hộ chào bán dưới dạng đặc biệt. Dòng sản phẩm giá khủng này đều tọa lạc trên những khu đất có vị trí đắc địa, cách trung tâm quận 1 vài phút đi ô tô và đầu tư xây dựng theo chuẩn cao cấp.



Cuối tháng 6, Tập đoàn C.T Group bung hàng đợt 3 căn hộ Léman C.T Plaza tọa lạc tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM với giá chào bán 90,7 triệu - 97,8 triệu đồng mỗi m2 (4.350-4.690 USD mỗi m2). Lý do chủ đầu tư định vị khung giá gần trăm triệu mỗi m2 nhà vì dự án thuộc dòng sản phẩm cao cấp, nằm trên khu đất vàng của trung tâm quận 3, có view nhìn xuống công viên Tao Đàn, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất. Dự án có vốn đầu tư lên đến 1.800 tỷ đồng chỉ bung hàng nhỏ giọt, mỗi đợt mở bán 2 sàn.





Phối cảnh hành lang và tiền sảnh một dự án bất động sản đang được đầu tư xây dựng trên một khu đất vàng tại quận 3, TP HCM.







Trên thị trường thứ cấp căn hộ dự án Sài Gòn M&C tọa lạc tại khu đất vàng quận 1 được chào bán giá 8.700 USD mỗi m2. Ảnh: Chụp màn hình





Phối cảnh nội thất một dự án căn hộ tọa lạc trên khu đất vàng cách trung tâm hành chính TP HCM vài phút đi bộ.



Theo Vũ Lê (VNE)



Trong khi đó, nhiều tháng nay, trên các website bán nhà đất, dự án Sài Gòn M&C thuộc ngã ba Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Bến Chương Dương (quận 1) được rao với giá 153,7 triệu - 181 triệu đồng mỗi m2 (7.500-8.700 USD mỗi m2). Với tổng vốn đầu tư 256 triệu USD, dự án có vị trí nhìn ra Bến Nhà Rồng, gần Nhà Hát Thành phố, Văn phòng UBND TP HCM, và chỉ vài phút đi bộ đến chợ Bến Thành.Một dự án khác cũng nằm trên đất vàng là Vincom Center ba mặt tiền: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lý Tự Trọng quận 1. Căn hộ được chào bán trên thị trường thứ cấp với giá 167-187 triệu đồng mỗi m2. Trong đó căn penthouse (thông tầng), diện tích 173 m2 có giá bán 43,6 tỷ đồng. Dự án chỉ cách khu trung tâm hành chính TP HCM vài phút đi bộ và tọa lạc ngay tuyến phố có nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại mua bán hàng hiệu sầm uất nhất Sài Gòn. Chủ đầu tư còn rót vốn vào một khu đất vàng khác tại khu tứ giác Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn- Nguyễn Huệ - Lê Lợi.Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp chọn đất "vàng" để đầu tư tại khu trung tâm Sài Gòn không hề ít. Tại phố Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM, Tổng công ty xây dựng số 1 đầu tư dự án phức hợp Sailing Tower, căn hộ này có giá trên thị trường 90-100 triệu đồng mỗi m2. Công ty Phú Hưng Gia xây dựng dự án SG Pavillon tại số 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, được rao bán 87,6-104 triệu đồng mỗi m2 (4.200-5.000 USD mỗi m2). Bitexco cũng là một trong những doanh nghiệp theo đuổi 3 dự án bất động sản trên đất "vàng" tại TP HCM, trong quý 2, tòa tháp The One vừa khởi công (quận 1) với số vốn đầu tư lên đến nửa tỷ USD.Giám đốc kinh doanh Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Sơn phân tích, có nhiều yếu tố quyết định giá địa ốc nhưng vị trí là mấu chốt quan trọng nhất. Đầu tư vào khu đất đắc địa, vị trí đẹp được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng vì sẽ mang lại giá trị rất lớn và lâu dài cho bất động sản.Còn Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường bất động sản Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC) Huỳnh Phước Nghĩa nhận định: "Bên cạnh vị trí đẹp, lợi thế thương mại dài hạn là yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư quyết định rót vốn vào các khu đất đắc địa. Đây là câu chuyện muôn thuở trong kinh doanh bất động sản".Ông Nghĩa cho rằng, dù có lợi thế thương mại do khả năng thương thảo mua bán cao; liên kết giao thông, xã hội tốt; gắn liền với lịch sử - văn hóa của đô thị nhưng rủi ro và cơ hội khi đầu tư vào các khu đất "vàng" là ngang nhau. Cơ hội nằm ở chỗ bất động sản hình thành trên khu đất có vị thế đặc biệt sẽ trở thành hàng hiếm, độc nhất vô nhị, làm tăng giá trị tài sản. Còn rủi ro, theo ông Nghĩa, là chi phí quá lớn, thời gian thu hồi vốn chậm và khi giải phóng mặt bằng khó tránh khỏi lúc buộc phải vung tay quá trán.Theo các chuyên gia, một trong những khó khăn khi đầu tư kinh doanh trên đất vàng là giá thị trường có khoảng cách rất lớn so với bảng giá đất. Chẳng hạn như tuyến đường Đồng Khởi, quận 1 đụng trần khung giá đất TP HCM là 81 triệu đồng mỗi m2 nhưng giá thị trường xấp xỉ một tỷ đồng. Hay phố Hàm Nghi được định giá 50,6 triệu đồng mỗi m2 trong bảng giá đất TP HCM nhưng giao dịch lên đến 580 triệu đồng. Sự vênh giá này dẫn đến quá trình thương thảo, giải phóng mặt bằng diễn ra rất lâu, đẩy chi phí vốn lên cao."Dù số người siêu giàu muốn sở hữu nhà trên đất vàng khá hạn chế, tuy nhiên như món hàng độc có sức hấp dẫn riêng nên nhiều năm qua, thị trường này không thiếu nhà đầu tư muốn nhập cuộc", một chuyên gia địa ốc nhận xét.