Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý III

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã CK: SHS) công bố báo cáo tài chính quý III/2013. Doanh thu trong quý đạt 20,8 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, song chi phí hoạt động kinh doanh quá lớn nên trong kỳ SHS vẫn lỗ hơn 9 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, đây là quý đầu tiên SHS bị lỗ.



Tuy nhiên, thị trường chứng khoán năm 2013 diễn biến thuận lợi hơn nên kết quả kinh doanh của SHS được cải thiện. Quý III/2012, công ty lỗ tới 59 tỷ đồng.



9 tháng đầu năm, do công ty lỗ trong quý III nên SHS chỉ còn lãi 5 tỷ đồng, nhưng cũng vẫn khả quan hơn so với mức lỗ 28 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.



Mảng tự doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhất với số lãi gần 38,5 tỷ đồng, trong khi môi giới và kinh doanh nguồn vốn, dịch vụ khách hàng lần lượt lỗ 3,8 tỷ đồng và 11,4 tỷ đồng.



Tại 30/9/2013, danh mục đầu tư của SHS gồm hơn 36,6 triệu cổ phiếu, giá trị sổ sách hơn 463 tỷ đồng, cao hơn giá trị thực tế hơn 110 tỷ đồng.





Theo Huyền Thư (VNE)