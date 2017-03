Chuyên nghiệp hóa việc bảo vệ tiệm vàng

- Ngày 10-10, cầm đầu băng cướp tiệm vàng chuyên nghiệp là Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt và hai đàn em Phan Văn Tưởng, Nguyễn Văn Nhãn đã bị C45 phối hợp với Công an TP.HCM bắt gọn. Băng này đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh (chợ Phạm Thế Hiển, quận 8) vào năm 2004. Để cướp được số vàng 50 lượng, 11.000 USD và 150 triệu đồng, chúng đã hạ sát chủ tiệm là ông Doãn Mỹ bằng hai phát súng. Băng cướp này có sáu người (hai người đã chết). Hoạt động từ năm 2002, đến nay chúng đã gây ra tám vụ cướp tại TP.HCM, An Giang, Tây Ninh... Khi các trinh sát hình sự phát hiện các đối tượng tại một quán cà phê ở quận 7, chúng đang mang theo khẩu súng ngắn K54 đầy đạn để lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện một vụ cướp tiệm vàng khác. 19 lời khuyên của cảnh sát Mỹ Cảnh sát Mỹ khuyến cáo công dân không nên chống cự kẻ cướp vì có thể nguy hiểm tính mạng. Phòng ngừa cướp tại nhà - Tất cả cửa ra vào đều có ổ khóa hai chiều. - Trước khi mở cửa cho người nào đó, bạn phải chắc chắn là biết họ. - Không mở cửa cho người lạ mặt, gồm cả nhân viên công ty hay người đi quảng cáo. - Đặt một lỗ nhìn tại cánh cửa với góc nhìn là 190 độ, do đó bạn có thể thấy người đứng ở bên cạnh cánh cửa. - Không nói với ai là mình ở nhà một mình. - Phía ngoài nhà cần được thắp sáng vào ban đêm. - Hãy ghi lại số xe của bất cứ chiếc xe nào đi qua, sau đó gọi cảnh sát nếu bạn nghi ngờ. Phải làm gì khi bị cướp? - Bình tĩnh. Không chống cự. Đừng cố gắng trở thành người hùng. - Hãy nghe theo lời yêu cầu của kẻ cướp mà không tự nguyện làm hơn những gì hắn đòi hỏi. - Nếu bạn phải di chuyển hay với tay, hãy nói cho kẻ cướp biết là bạn sẽ làm gì và tại sao. Hãy làm kẻ cướp yên tâm là bạn hợp tác. - Hãy ghi nhớ những đặc điểm của kẻ cướp: Tuổi, chiều cao, giới tính, màu da, tóc, mắt, vết sẹo, vết xăm. - Số đồng phạm và cách chúng thoát đi: Hướng nào, kiểu và màu xe. Hãy nhớ số xe. - Chúng nói gì với nhau. - Vũ khí mà chúng sử dụng. - Nhớ những nơi tên cướp sờ vào để sau này cảnh sát lấy dấu tay. Sau khi bị cướp - Tới nơi an toàn gần chỗ bị cướp để gọi ngay cảnh sát. - Hãy yêu cầu mọi nhân chứng ở lại cho tới khi cảnh sát tới. Nếu có nhân chứng nào phải đi, hãy lấy tên, địa chỉ và số điện thoại. - Nhân chứng phải nhớ và ghi lại đặc điểm và hành động của tên cướp. Không bàn về vụ cướp hay so sánh lời khai trên giấy với nhau. - Giữ nguyên hiện trường, không sờ mó vào cái gì. NGUYÊN HƯNG tổng hợp