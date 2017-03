Cơ hội vay đô la Mỹ giá rẻ

Nhu cầu ngoại tệ không tăng đột biến Theo NHNN, trong hơn 10 tháng đầu năm, tỉ giá về cơ bản ổn định, tâm lý găm giữ ngoại tệ trong nền kinh tế đã giảm mạnh so với trước đây nhờ cách thức điều hành tỉ giá mới linh hoạt và những diễn biến thuận lợi về cung cầu ngoại tệ. Trong những ngày qua, diễn biến tăng tỉ giá là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỉ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ. Giá đôla Mỹ chao đảo Đến đầu giờ chiều 18-11, giá USD trên thị trường tự do neo ở mức 22.590-22.620 VND/USD. Con số này đã tăng 80 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên một ngày trước đó. Giá USD tại nhiều ngân hàng cũng tiếp tục tăng cao. Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8-11 ở Mỹ, giá USD tự do mới ở mức khoảng 22.330 VND/USD. Như vậy chỉ sau 10 ngày, giá USD tự do đã tăng trên 300 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 220-250 đồng/đôla.