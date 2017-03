Cổ phiếu Facebook lập đỉnh, Apple lao dốc mạnh

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (11/9) tại New York (Mỹ), cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới - Facebook đã tăng 3,3% lên 45,04 USD. Mức giá này thậm chí vượt kỷ lục 45 USD đạt được trong ngày đầu tiên hãng IPO vào tháng 5 năm ngoái, theo Bloomberg.



CEO Facebook - Mark Zuckerberg đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút người dùng và quảng cáo cho các dịch vụ trên smartphone và máy tính bảng. Facebook hiện có hơn 1 tỷ người dùng. Mảng di động cũng đóng góp 41% doanh thu quảng cáo cho hãng trong quý II, tăng mạnh so với 30% quý đầu.



Martin Pyykkonen - nhà phân tích tại Wedge Partners nhận xét: "Mọi người đều có chung nhận định quảng cáo của Facebook ngày càng có hiệu quả. Chúng đã ăn sâu vào cuộc sống của người dùng. Còn các hãng quảng cáo cũng biết rằng đây là mảnh đất màu mỡ".









Cổ phiếu Facebook đã lên cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Bloomberg



Theo Thùy Linh (VNE)



Thời gian qua, cổ phiếu Facebook đã liên tiếp lập đỉnh sau khi từng giảm tới một nửa giá trị năm ngoái, do nhà đầu tư lo lắng về doanh thu mảng di động. Hãng đã phải mất hơn một năm đưa ra hàng loạt sản phẩm quảng cáo nhằm tiếp cận được người dùng các thiết bị cầm tay. Facebook cũng giúp các công ty tiếp cận khách hàng tốt hơn thông qua cải thiện hệ thống dữ liệu.Giá trị vốn hóa của Facebook hiện là hơn 100 tỷ USD, tăng hơn 60% kể từ khi sau báo cáo kinh doanh khả quan hồi tháng 7. Theo đó, doanh thu quý II tăng gấp rưỡi lên hơn 1,8 tỷ USD, vượt dự báo 1,62 tỷ USD của giới phân tích.Trong khi Facebook khởi sắc, cổ phiếu đại gia công nghệ Apple lại lao dốc mạnh nhất 5 tháng. Nguyên nhân là hai mẫu iPhone 5S và iPhone 5C vừa ra mắt bị giới phân tích cho là thiếu tính năng mới và giá quá đắt để thu hút người dùng bình dân.Cổ phiếu Apple giảm 5,4% xuống 467,71 USD trong phiên giao dịch hôm qua tại New York. Giới đầu tư đã kỳ vọng mức giá thấp hơn cho iPhone 5C để thu hút nhiều người dùng hơn tại các nước mới nổi như Trung Quốc, theo Brian Blair - chuyên gia phân tích tại Wedge Partners. "Chẳng ai mong nó lại cao đến thế. Cứ như Apple muốn nói rằng họ chưa sẵn sàng xuống phân khúc bình dân vậy", Blair cho biết.Các nhà phân tích tại UBS, Bank of America và Credit Suisse đã đồng loạt hạ thấp triển vọng cổ phiếu Apple. Họ cho rằng giá cao sẽ hạn chế doanh thu tại các thị trường mới nổi.Dù vậy, Apple cũng chuẩn bị có rất nhiều khách hàng tiềm năng. Họ đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm tại Nhật Bản thông qua nhà mạng số một nước này - NTT DoCoMo. Apple cũng gần đạt thỏa thuận phân phối với nhà mạng lớn nhất thế giới - China Mobile (Trung Quốc).