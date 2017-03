Cổ phiếu ngân hàng ì ạch vì thiếu tiền nóng

Tháng 4, thị trường chứng khoán rất sôi động với hàng loạt mã penny tăng trần liên tiếp tạo ra nhiều phiên giao dịch 2.000-3.000 tỷ đồng tại HNX và HOSE. Thế nhưng, giá của các chứng khoán từng được mệnh danh là “cổ phiếu vua” vẫn cứ dậm chân tại chỗ: STB quanh mức 22.000 đồng, ACB 34.000 đồng, VCB 43.000-44.000 đồng, EIB 22.000 đồng… Một số môi giới đã gọi các cổ phiếu ngân hàng là trái phiếu Chính phủ đời mới vì các chứng khoán này rất ít sóng trong thời gian gần đây.

Vào đầu tháng 5 khi các penny đã tăng trần liên tục, giá của một số blue-chip trong đó có cổ phiếu ngân hàng kèm theo lượng giao dịch có tăng mạnh trong 1-2 phiên nhưng sau đó lại giảm xuống và xoay quanh mức giá bình quân của tháng 4. Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán Công ty chứng khoán VNDirect nhận định giá của các blue-chip có thể tăng mạnh sau khi nhà đầu tư giảm nhiệt tình với penny. Tuy nhiên, giá của cổ phiếu ngân hàng thì sẽ khó có đột biến.

Chuyên gia này cho rằng, hoạt động của ngân hàng trong năm 2010 khó có đột biến là một nguyên nhân khiến cổ phiếu này không thể tạo sóng lớn trên thị trường. Thêm vào đó, áp lực tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng trước 31/12/2010 của nhiều ngân hàng cổ phần nhỏ khiến không ít nhà đầu tư e ngại về nguồn cung quá lớn của loại cổ phiếu này (còn hơn 20 ngân hàng có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng).

Theo thông tin công bố của quý I, lợi nhuận của các ngân hàng lớn đều khá tốt: ACB 560 tỷ đồng, STB 510 tỷ đồng, EIB 415,3 tỷ đồng… Tuy nhiên, các con số này đều không đột biến so với kế hoạch lợi nhuận năm được công bố trước đó. Riêng với Vietcombank, do dự kiến kế hoạch lợi nhuận 2010 giảm so với 2009 nên nhà đầu tư càng ít kỳ vọng vào sóng của cổ phiếu này.

Ông Phan Đức Trung, Tổng giám đốc FPT Capital bình luận cổ phiếu ngân hàng là cuộc chơi lớn, an toàn nhưng không hấp dẫn và không vui bằng cuộc chơi với penny. Các cổ phiếu nhỏ tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh và lớn hơn nhiều nên dù có rủi ro cao nhiều nhà đầu tư vẫn ưu tiên.

Môi giới VIP của một công ty chứng khoán lớn tại Hà Nội nói thẳng: “Cổ phiếu ngân hàng có quy mô lớn quá, các đội làm giá có hợp sức cũng khó thực hiện. Hơn nữa, các thông tin từ ngân hàng thường rõ ràng, nguồn thu và lợi nhuận cũng ổn định theo kế hoạch công bố nên việc làm giá càng khó hơn. Trong khi xu hướng của thị trường là dòng tiền nóng, sinh lời cao và nhanh thì đầu tư vào cổ phiếu vua giống như mua trái phiếu Chính phủ, không hấp dẫn và không lôi kéo được bà con đánh hội đồng”.

Tuy nhiên, ông Phan Đức Trung cũng cảnh báo trong tổng số vốn, nếu nhà đầu tư dành hết cho cổ phiếu nhỏ thì đồng nghĩa với rủi ro rất lớn. “Cổ phiếu ngân hàng dù bị coi là trái phiếu Chính phủ nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Đó là lý do các nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn tiếp tục chọn”, chuyên gia này tiết lộ.

