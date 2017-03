“Cởi trói” để USD bám sát thị trường

Như vậy, các ngân hàng thương mại có thể áp dụng tỉ giá mới là 20.9000 đồng/USD.

Nâng tỉ giá để giá USD trên thị trường không bị méo mó.

Không quá bất ngờ

Cung ngoại tệ sẽ dồi dào hơn sau quyết định nâng tỉ giá USD. Ảnh: LQN

Gas tăng thêm 17.000 đồng/bình Kể từ 7 giờ 30 sáng nay (12-2), giá gas trong nước sẽ tăng thêm 1.417 đồng/kg. Mức này tương đương mức tăng 17.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa tới tay người tiêu dùng là 320.000 đồng/bình 12 kg. Theo ông Đỗ Trung Thành, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Saigon Petrol (SP gas), đây là lần thứ ba SP điều chỉnh giá gas kể từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân điều chỉnh tăng giá bán lẻ là đợt này là do điều chỉnh tỉ giá ngoại tệ liên ngân hàng. T.HẢI - T.PHƯƠNG

Việc giảm biên độ được một quan chức của NHNN giải thích là để NHNN kiểm soát thị trường. Trong ngày hôm qua, NHNN cũng khẳng định các biện pháp này sẽ tạo điều kiện để điều hành tỉ giá chủ động, phù hợp với tình hình cung cầu ngoại tệ, bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, góp phần kiềm chế nhập siêu và hỗ trợ cho việc thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt hơn. NHNN cũng cho biết trong thời gian tới sẽ điều hành tỉ giá liên ngân hàng chủ động, linh hoạt.

Bình luận trước việc NHNN tăng tỉ giá lên gần 10%, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhận định đây là một quyết định đúng và hợp lý với tình hình thị trường hiện nay.

Tiến sĩ Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế, nhận định cung ngoại tệ sẽ dồi dào hơn sau quyết định lần này, bởi lẽ số USD đang nằm trong một số doanh nghiệp (DN), người dân sẽ được bán ra cho ngân hàng. Khó khăn lớn nhất khi điều chỉnh tỉ giá là những DN đang nợ các khoản vay USD từ trước.

Còn đối với cộng đồng DN và nền kinh tế trong năm 2011, theo ông Thành, vấn đề mấu chốt là lãi suất phải được kéo xuống. Giữa tỉ giá và lãi suất thì lãi suất có vai trò chủ đạo. Bởi lãi suất được kéo xuống thì sẽ hạ được chi phí đầu vào của DN, giúp DN hoạt động tốt, giảm giá thành. Khi đó, có thể không cần điều chỉnh tỉ giá.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán, tài chính, ngân hàng - Trường ĐH Mở TP.HCM, nhận định lần tăng tỉ giá này là từ sức ép thị trường và không quá bất ngờ. Nâng tỉ giá để làm tỉ giá USD trên thị trường không bị méo mó. Mặt khác, lần điều chỉnh tỉ giá này còn là do Việt Nam không thể giữ giá đồng VND quá cao khi cán cân thương mại với Trung Quốc đang quá lớn…

Ông Thuận cũng nhận định quyết định này sẽ khiến lượng tiền USD ở thị trường dồi dào hơn. Số dư ngoại tệ trên tài khoản của DN xuất khẩu sẽ chảy vào ngân hàng, cộng với việc nhà đầu tư ngoại bung tiền đầu tư… “Tôi biết trước tết nhiều quỹ đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài muốn giải ngân nhưng họ ém lại và chờ việc tăng tỉ giá. Thực tế đã đúng vì nếu như giải ngân trước đó thì nhà đầu tư ngoại xem như mất gần 10% giá trị khoản tiền đầu tư rồi” - ông Thuận nói.

Giá mua cao nhất 20.840 đồng/USD

Ngay khi nhận được thông báo điều chỉnh tỉ giá từ NHNN, một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Viettinbank, Ngân hàng ACB… đã cập nhật tỉ giá bình quân liên ngân hàng mới. Ngân hàng ACB mua vào ở mức cao nhất với 20.840 đồng/USD và bán ra là 20.900 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỉ giá mua vào là 20.690 đồng/USD, bán ra 20.890 đồng/USD, tăng 1.390 đồng/USD; Viettinbank mua vào 20.650 đồng/USD, bán ra 20.900 đồng/USD, tăng 1.400 đồng/USD.

Còn ngoài thị trường tự do, lúc 9 giờ 30, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đã mạnh tay nâng giá mua, bán thêm 100 đồng, lên mức 21.350-21.500 đồng/ USD.

Ghi nhận tại TP.HCM, giá USD tự do cũng biến động bất thường, đã tăng khoảng 200 đồng/USD (từ 21.300đồng/USD lên hơn 21.500 đồng/USD). Tuy nhiên, nếu tính ra thì giá đồng USD bán ra-mua vào ở các ngân hàng thương mại cộng với biên dộ thì đã lên sát giá USD ngoài thị trường tự do.

Ngay khi tỉ giá được điều chỉnh, thị trường vàng cũng đã có ảnh hưởng. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam, cho biết giá vàng trong nước tăng nhẹ so với ngày hôm trước, tăng khoảng 80.000 đồng/ lượng, sát ngưỡng 36 triệu đồng/lượng. Lý do giá vàng trong nước không biến động nhiều là do đoán trước được việc tỉ giá sẽ tăng nên các DN kinh doanh vàng đã điều chỉnh giá trước theo tỉ giá của thị trường tự do. Dự báo giá vàng trong nước cũng có thể sẽ được điều chỉnh thêm một chút nhưng với mức không cao so với thời điểm hiện tại.

Họ đã nói Vẫn phải theo dõi biến động để điều chỉnh biên độ Tôi cho rằng tỉ giá được điều chỉnh như thế này là đã tiến gần đến thị trường tự do. Nhưng trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục theo dõi những biến động của tỉ giá trên thị trường tự do để có những điều chỉnh về biên độ. Mục tiêu quan trọng trong năm 2011 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. Muốn như vậy, Chính phủ cần kiên quyết không tăng giá các mặt hàng chiến lược do DN Nhà nước độc quyền. Tiến sĩ ĐINH SƠN HÙNG, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài Dù vẫn còn nhiều vấn đề để bàn, tuy nhiên lần tăng tỉ giá này giải quyết được nhiều vấn đề của thị trường. Trước mắt, thấy ngay là củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài về một chính sách điều hành tỉ giá linh hoạt. Thứ hai là hỗ trợ DN xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sen Vàng

