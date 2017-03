‘Cơn bão’ giá ô tô nhập khẩu

Từ đầu tháng 7 vừa qua, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng ô tô nhập khẩu có dung tích động cơ 2,5-3 lít tăng từ 50% lên 55%, xe có dung tích 3-4 lít tăng từ 60% lên mức 90%, xe có dung tích động cơ 5-6 lít bị áp mức thuế 130%.

Tăng thêm hàng tỉ đồng

Với mức thuế mới tăng mạnh như trên, khách hàng mua ô tô phải chi thêm một số tiền rất lớn so với trước đó. Anh Xuân Trường, nhà ở quận 2, TP.HCM, cho biết vừa mua chiếc xe sang Lexus 570 nhập khẩu từ Mỹ với giá trên 7 tỉ đồng. “Tôi phải bỏ thêm gần 2 tỉ đồng so với trước ngày 1-7 do thuế loại xe này tăng cao” - anh Trường cho hay.

Theo tính toán của giới kinh doanh ô tô, với luật thuế vừa áp dụng, giá bán của các dòng xe có dung tích động cơ từ 2,5 lít trở lên tăng lên ít nhất khoảng 80-100 triệu đồng so với trước đó. Đối với dòng xe có dung tích lớn hơn mức tăng có khi lên đến 2-3 tỉ đồng/xe. Nhân viên tại một đại lý ô tô trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM lấy ví dụ mẫu xe GS350 tăng gần 700 triệu đồng, lên mức khoảng 4,5 tỉ đồng. Cá biệt các dòng xe siêu sang tăng thêm vài tỉ đồng đến cả chục tỉ đồng.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho dòng xe có dung tích động cơ dưới 1,5 lít (còn gọi là xe bình dân) giảm 5% so với trước đó. Dù thuế giảm nhưng nhiều người mua xe cho biết giá xe không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ do nhu cầu tăng cao. Đơn cử theo đại diện Thaco Trường Hải, đơn vị này đã giảm giá các dòng xe Kia Morning và Mazda 2 khoảng 7-15 triệu đồng.





Khách hàng đang tìm hiểu ô tô trước khi mua. Ảnh: QH

Vẫn khan hàng

Do lo sợ giá xe có thể tiếp tục tăng nữa nên nhiều người tìm mua xe. Song không ít đại lý thông báo đã hết hàng, nhất là dòng xe có dung tích từ 2,5 lít trở lên, xe sang và siêu sang. “Tôi hỏi mua một chiếc xe với giá trên 2 tỉ đồng nhưng các đại lý bảo hết hàng rồi. Tôi thắc mắc trong showroom có nhiều xe sao bảo hết hàng thì họ trả lời đã có khách đặt” - anh Lý, nhà ở quận Tân Phú, cho hay.

Lý giải về điều này, một số đại lý trả lời do nguồn cung của hãng sản xuất có hạn trong khi nhu cầu tăng đột biến nên không đủ xe cung cấp. Ngoài ra phương thức tính thuế mới chưa rõ ràng nên đại lý không dám nhập nhiều xe.

Tuy nhiên, ông Minh Sang, chủ một đại lý kinh doanh ô tô tại TP.HCM, cho rằng thực tế không phải các đại lý hết hàng, mà đó là chiêu để “móc túi” khách hàng. Nhờ chiêu này họ ăn chênh lệch giá bán vài trăm triệu đồng một mẫu xe.

“Không chỉ vậy, có tin các cơ quan chức năng đang xây dựng dự thảo về thu phí bảo vệ môi trường đối với các dòng xe sang dung tích trên 3 lít. Nếu dự thảo được hoàn tất và thông qua, các dòng xe trên sẽ phải chịu thêm một lần phí nữa, đẩy giá xe tiếp tục tăng cao. Đây cũng là một trong các lý do khiến một số đại lý có tâm lý găm hàng nhằm đón đầu chính sách” - ông Sang nhận định.

Nói thêm về vấn đề trên, đại diện một hãng xe cho biết hiện giá ô tô đã tăng cao sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng. Thêm vào đó, nhu cầu mua ô tô tăng mạnh chính là cơ hội để các đại lý dùng chiêu hết hàng những dòng xe mới, hút người mua để đẩy giá, ăn chênh lệch cao hơn.

“Do vậy người mua xe nên bình tĩnh ở thời điểm này. Thị trường ô tô đang biến động mạnh, nên chờ ổn định hãy quyết định mua. Đừng hùa theo đám đông hoặc nghe thông tin chưa được xác thực mà phải mua xe với giá cao ngất ngưởng” - đại diện hãng xe trên khuyến cáo.