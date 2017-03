Công bố của Vinastas về nước mắm gây hoang mang

Asen cao trong nước mắm truyền thống là điều dễ hiểu Arsen là một kim loại nặng, rất độc hại cho sức khỏe. Điều này khoa học đã khẳng định. Tuy nhiên arsen tồn tại ở nhiều dạng hợp chất, và mức độ độc hại khác nhau. Arsen hóa trị 3 độc hơn arsen hóa trị 5, arsen vô cơ độc hơn arsen hữu cơ. Và mức chênh lệch độc hại này rất lớn chứ không nhỏ. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy arsen vô cơ độc hại gấp 50 lần so với arsen hữu cơ hoá trị 3, và gấp 600 lần aren hữu cơ hoá trị 5. Còn arsen hữu hữu cơ được xem là không độc hại. Trong cá và các loại thủy hải sản nói chung, asen tồn tại ở cả hai dạng vô cơ và hữu cơ. Trong đó asen dạng vô cơ chiếm rất ít. Quy định về nước chấm (làm từ cá) của các nước trên thế giới và cả đề nghị của Codex (WHO và FAO) không quy định liều lượng asen. Khác với nước chấm làm từ nông sản như đậu nành, đậu phộng, gạo... thì asen tồn tại ở dạng vô cơ do hấp thu từ đất và phân bón. Trong khi đó, nước mắm là nước chấm làm từ cá và hầu hết asen trong cá ở dạng hữu cơ, ít hoặc không độc hại. Một khảo sát trên tạp chí Food Chemistry (2-2008) về hàm lượng asen có trong nước mắm sản xuất ở Việt Nam và Thái Lan xuất sang Áo cho thấy tổng asen 0,69-2,75 mg/lít, trong đó 82%-94% là asen hữu cơ. Không quy định asen trong nước chấm làm từ cá là điều hợp lý, vì hầu hết asen trong cá ở dạng hữu cơ không độc hại. Vả lại, người ta có thể ăn một ngày 200-300 gr cá, uống 2 lít nước nhưng húp được mấy muỗng nước mắm? Như vậy nếu kiểm tra lượng asen trong nước mắm thì phải tính trên asen vô cơ chứ không thể là tổng asen (asen vô cơ + asen hữu cơ). Hiện nay các phòng lab trong nước chỉ phân tích được asen tổng, chứ chưa tách bạch được asen vô cơ và hữu cơ. Thế nhưng kết quả mà Vinastas đưa ra là asen tổng. Nhưng không thể dựa trên lượng asen tổng để xác định mức độc hại của nước mắm và thủy hải sản nói chung. Nước mắm truyền thống chỉ làm từ cá và muối, thời gian chượp kéo dài cả năm để có hương và vị tự nhiên đặc trưng của nước mắm. Sau đó rút ra nước mắm nhất, nhì, ba,…, rồi trộn lại để có nhiều loại nước mắm đắt rẻ khác nhau. Nước mắm công nghiệp mua nước mắm nhất nhì ba gì đó không rõ, sau đó pha loãng theo một tỉ lệ, rồi cho thêm phụ gia tạo màu, tạo sệt, tạo vị, tạo hương, bảo quản.… Nước mắm truyền thống thường được làm với tỉ lệ cá/muối cao (2,5-3/1) và với thời gian chượp cả năm, công phu tốn kém hơn thì lượng asen trong nước mắm truyền thống cao hơn nước mắm công nghiệp là điều dễ hiểu. Và như đã nói ở trên, asen trong cá hay trong nước mắm hầu hết là asen hữu cơ, gần như vô hại. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nước mắm công nghiệp có hóa chất. Đó là điều cần thiết. Và cần kiểm tra độ đạm, hóa chất sử dụng có vượt mức cho phép hay không, lượng histamin (gây dị ứng),… Chứ kiểm tra asen trong nước mắm là điều không cần thiết, gây hoang mang cho người tiêu dùng và chỉ có lợi cho nước mắm công nghiệp chứ không phải vì vậy vấn đề an toàn thực phẩm được cải thiện. VŨ THẾ THÀNH, ThS quản trị chất lượng,

giảng viên an toàn thực phẩm