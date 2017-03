Công khai giá thanh lý để hút khách

Nhiều cửa hàng công khai mức giá sau khi thanh lý

để thu hút khách hàng. Ảnh: Xuân Ngọc

Khi biết rõ giá rẻ, người lao động thu nhập thấp

cũng có thể tự tin vào shop. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Xuân Ngọc (VNE)



Một cửa hàng thời trang trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, thanh lý toàn bộ với giá 35.000-60.000 đồng mỗi sản phẩm, hiện thu hút rất đông khách hàng. Trong đó, áo phông hè giá 35.000 đồng, hàng thu dài tay từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng, sơ mi từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng tùy theo áo nữ hay nam. Đắt nhất là áo khoác nữ giá 60.000 đồng. Nhân viên bán hàng ở đây cho biết, khách đến mua khá đông. "Chỉ vài chục nghìn mỗi chiếc, vậy mà có những người mua liền một lúc gần triệu đồng", chị nói.Chị nhân viên cung cấp thêm, trước khi thanh lý, đối tượng khách hàng chủ yếu của shop là giới trẻ, dân công sở...Nhưng với mức giá được giảm mạnh chỉ còn vài chục nghìn đồng, khách vào xem đa dạng hơn. Chị chia sẻ "Mình bán hàng ở đây nhiều năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh những người bán bánh dày giò hay các bác thợ nề, công nhân xây dựng vào mua đông như hiện nay".Kế sát ngay quầy thu ngân, trong gian hàng áo sơ mi, hai người phụ nữ mặc đồ bảo hộ lao động, tóc được buộc bởi chiếc khăn mùi xoa đang đứng tư vấn cho nhau. "Ông chồng nhà chị gầy nhưng cao, phải lấy chiếc nào rộng hơn mới vừa được chứ. Mà lấy màu tối thôi, đi làm cho đỡ bẩn", chị Lành nói với cô bạn đồng nghiệp.Khi được hỏi, chị Lành tâm sự, đây là lần đầu tiên chị bước chân vào cửa hàng để mua quần áo. Bình thường, chị chỉ mua quần áo ở các chợ hoặc gánh hàng rong. Tay vơ vơ búi tóc, lấy chiếc khăn mùi xoa quấn lại, chị Lành nói: "Vừa đi làm về đấy chứ, thấy đâu đâu cũng giảm giá, có nơi hạ đến 50%, 70% nhưng sợ vẫn đắt, có bao giờ chúng tôi dám vào đâu. Nhưng thấy ở đây có vài chục nghìn một chiếc, còn rẻ hơn trong chợ nên rủ nhau xem".Không riêng gì cửa hàng trên, nhiều shop cũng ăn nên làm gia nhờ hình thức này. Trước đây, chị Liên, kinh doanh quần áo trên phố Tôn Đức Thắng cũng chỉ trưng biển "khuyến mãi sốc", "giảm giá lớn" đơn thuần. Từ khi áp dụng chiêu quảng cáo ngay ở cửa hiệu mức giá còn lại cho mỗi sản phẩm sau khi đã giảm, shop của chị thu hút đông khách hơn. "Trưng biển thanh lý đồng loạt giá 85.000 đồng một sản phẩm, khách vào xem và mua đông hơn hẳn", chị cho biết.Chị Liên kể, cách này chị được một bạn trong nghề mách cho và thấy hiệu quả rõ rệt. Chị giải thích, cửa hàng vẫn cứ khuyến mãi, thậm chí giảm đến 70%, có những chiếc chỉ còn 45.000-50.000 đồng nhưng khách đi đường không biết rõ giá là bao nhiêu nên không vào. In to giá thanh lý, treo ngoài cửa, người tiêu dùng cảm thấy rõ ràng, kể cả người lao động thu nhập thấp nhìn thấy mức giá đó cũng tự tin vào mua.Theo chị Hương, với cách làm này, người kinh doanh phải chấp nhận đổ đồng giá, lấy chiếc nọ bù chiếc kia. Chị phân trần, theo ý định xả hàng ban đầu, có những chiếc giảm đến 70%, chỉ còn 35.000-45.000 đồng, nhưng cũng có cái, giá vẫn hơn 100.000 đồng. Do vậy, chị để mức bán đồng loạt là 85.000 đồng để việc kinh doanh vẫn có lãi.Thu hút được nhiều khách và bán nhanh hơn là điều các cửa hàng áp dụng hình thức này đều công nhận. Tuy nhiên, cách làm này thường chỉ được áp dụng với những cửa hàng kinh doanh sản phẩm có giá trị thấp."Một chiếc áo, chiếc quần hay đôi giày, sau khi giảm chỉ còn vài chục nghìn đồng thì đề rõ lên biển mới thu hút được khách. Chứ như đồ điện tử, điện lạnh... giảm rồi giá vẫn vài triệu đồng. Nhìn thấy như vậy, cảm giác đầu tiên của người tiêu dùng là thấy giá cao, xót của, họ không hứng thú", một người có thâm niên trong nghề kinh doanh cho biết.Hơn nữa, theo anh, khi áp dụng cách giảm giá này, chủ kinh doanh cần cân đối giữa số lượng hàng đắt, rẻ trước khi đổ đồng giá. Nếu cần thiết phải tách ra làm nhiều mức giá khác nhau, tránh tình trạng để một giá thanh lý, khách chọn mua hết hàng đẹp, để lại hàng xấu thì chủ cửa hàng lỗ nặng.