Công ty Bình An được bơm 500 tỉ đồng

Các nhà máy của Bianfishco hoạt động trở lại là nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy chế biến phụ phẩm, nhà máy hàng giá trị gia tăng, nhà máy nước uống Collagen và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản.

Ông Trần văn Trí – Tổng Giám đốc Bianfishco cho biết ngày đầu hoạt động nhà máy sản suất cá filê khoảng 100 với hơn 1.200 công nhân hoạt động . Hiện nhà máy còn lệ thuộc vào số lượng công nhân trở lại làm việc. Nếu công nhân làm việc đông đủ thì tăng lên thì sẽ nâng công suất. Ngoài ra, công ty còn nhận hợp đồng với đối tác Nhật Bản để gia công các hồi với công suất 3 tấn/ngày và dự kiến nâng lên 13 tấn/ ngày.



Theo ông Trí: nguồn vốn để Bianfishco tái hoạt động trở lại lần này do Ngân hàng An Bình, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam và 1 tập đoàn lớn… bơm tiền hỗ trợ cho Bình An 500 tỉ đồng để hoạt động.



Mục tiêu của công ty khi hoạt động trở lại để giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân và nông dân nuôi cá và giải quyết mua cá đang tồn đọng của nhiều nông dân theo giá thị trường và theo hướng có lợi cho nông dân.



Được biết, ngày 8/5 công ty Bình An đã ký được một hợp đồng với một đối tác của Canada bao tiêu sản phẩm Collagen và sản phẩm thủy sản. Riêng về số nợ tiền cá khoảng 200 tỉ đồng của nông dân công ty sẽ trả trong tháng 5 thông qua bán tài sản và thông qua công ty mua bán nợ.

(Theo VOV)