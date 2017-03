Công ty Nga sang Việt Nam chào bán máy bay

Trong chuyến lưu diễn mang tên "Chúng tôi hoan nghênh Châu Á" tại thủ đô Hà Nội, nhà sản xuất đến từ nước Nga sẽ tổ chức buổi giới thiệu loại máy bay mới mang tên "Sukhoi Superjet 100" vào ngày 14/5 tới. Không chỉ mang ra triển lãm, chiếc máy bay Nga cũng sẽ thực hiện vài vòng trình diễn trước các nhà đặt hàng tiềm năng tại sân bay Nội Bài.







Ông Putin (thời còn làm Thủ tướng Nga) trong một lần thị sát buồng lái Sukhoi Superjet 100. Ảnh: Sukhoi

Chiếc Sukhoi Superjet 100 của Nga

Sản phẩm của Công ty Máy bay dân dụng Sukhoi, Sukhoi Superjet 100 là loại máy bay phản lực hiện đại 100 chỗ ngồi. Nhờ việc lắp đặt thêm các thùng nhiên liệu tại khoang hành lý - hàng nên tầm bay xa của máy bay này lên đến gần 8.000 km, tăng gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Do đó, máy bay có thể thực hiện những chuyến bay dài không cần dừng tiếp nhiên liệu, ví dụ đi từ Paris đến New York.Đến nay, hãng đã nhận được tổng cộng 160 đơn đặt hàng cho loại máy bay mới. Lào là quốc gia đầu tiên trong Đông Nam Á đặt hàng Sukhoi Superjet 100. Do đó, nhà sản xuất cho biết nếu các công ty vận tải Việt Nam đặt hàng, hãng có thể thành lập Trung tâm kỹ thuật bảo trì ngay trên lãnh thổ Việt Nam.Ngoài Việt Nam, trong chuyến lưu diễn này hãng Sukhoi còn giới thiệu sản phẩm tới 5 nước khác là Kazakhstan, Pakistan, Indonesia, Lào và Myanmar. Hãng đánh giá Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương là thị trường đầy triển vọng cho việc thúc đẩy tiếp cận của máy bay "Sukhoi Superjet 100".Theo dự báo, các công ty hàng không khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ngoài Trung Quốc và Ấn Độ) sẽ cần 350 máy bay mới loại 70-120 chỗ ngồi trong thời gian tới. Công ty đến từ Nga hy vọng đảm bảo hơn 29% nhu cầu này.