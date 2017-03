Công ty Philippines tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam lần này gồm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm chế biến, bánh kẹo, trái cây sấy, khai khoáng, sơn công nghiệp, mỹ phẩm…



Tại buổi Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Philippines, tổ chức 4/7, bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng kiêm đại diện Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chương trình này là sự nỗ lực hợp tác giữa các đơn vị xúc tiến của hai nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam và Philippines gặp gỡ giao dịch trực tiếp để tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh.



Thông qua chương trình, ban tổ chức còn hy vọng mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển ở nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục…



Các tham luận tại buổi giao lưu đã cung cấp thông tin về luật an toàn thực phẩm và quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm trong Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Việt Nam cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đến từ Philippines muốn đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.



Trong đó, các chuyên gia đặc biệt chú trọng và lưu ý doanh nghiệp về những quy định nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm như chất phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng…



Dịp này, đại diện Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu – Bộ Công Thương Philippines cũng giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam về Hội chợ IFEX 2013 chuyên ngành hàng thực phẩm chế biến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2013 tại Philippines.



Theo đó, khi tham gia hội chợ này, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tốt để tiếp cận thị trường Philippines và thị trường quốc tế về chuyên ngành thực phẩm, đồng thời tìm kiếm các đối tác, đại lý để thâm nhập và quảng bá sản phẩm đến các thị trường nước ngoài.





Theo Mỹ Phương (TTXVN/V)