Theo Tổng cục thống kê, CPI cả nước tháng 10 tăng 0,85% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011. Tính từ đầu năm đến nay, CPI tăng 6,02% (so với mục tiêu cả năm là 8%).



Trong 11 nhóm hàng hóa, chỉ có bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm so với tháng trước (giảm 0,02%). Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 5,94% (riêng dịch vụ y tế tăng 7,78%), tiếp theo là giáo dục (tăng 1,88%), nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 1,09%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giá tháng 10 tăng 0,29% so với tháng 9, trong đó lương thực tăng 0,37%, thực phẩm tăng 0,28% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,27%.

Chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 4,64% so với tháng 9, chỉ số giá đôla Mỹ tăng 0,06%.



Trong số những địa phương được Tổng cục thống kê công bố chỉ số giá, 3 tỉnh thành có chỉ số tăng mạnh nhất lần lượt là Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế và TPHCM với mức tăng lần lượt là 4,78%, 0,44% và 0,4%.