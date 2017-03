CPI tháng 6 TP.HCM giảm 0,43%

Đồ dùng điện tử là một trong năm nhóm hàng có giá giảm mạnh. Ảnh: HTD

Có năm nhóm hàng giảm, giảm mạnh nhất là nhóm văn hóa và giải trí du lịch giảm 2,62%, trong đó đồ dùng điện tử giảm nhiều do các trung tâm thương mại siêu thị giảm giá đẩy hàng tồn. Du lịch nội địa cũng giảm do nhu cầu người tiêu dùng không cao. Tiếp đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm 2,02% nhờ giá thép, xi măng, gas, giá dầu giảm. So với cùng kỳ năm 2011, CPI tháng 6 tăng 6,01%, tính chung sáu tháng đầu năm CPI tăng 2,05%.

Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,17% so với tháng trước. So với cùng kỳ, CPI tháng 6 tăng 6,32%, tính chung sáu tháng đầu năm CPI tăng 2,57%.

TÚ UYÊN