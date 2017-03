Cư dân Chelsea Park tiếp tục phản đối chủ đầu tư

Chị Phương Ngân, một cư dân Chelsea Park, Yên Hòa - Cầu Giấy cho hay, chị đã mất 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ nhưng đến nay tiện ích vẫn chưa đầy đủ. "Hệ thống rác thải thu gom tạm thời, bể bơi, cây xanh chưa hoàn thiện, hầm để xe chưa có điện, người dân phải để xe ngay trên sảnh", chị Ngân cho hay.



Dự án Chelsea Park bao gồm 2 tòa cao ốc 17 tầng , được gọi là Tòa Bắc và Tòa Nam, với tổng số khoảng 200 căn hộ, được chính thức mở bán 2005, dự kiến hoàn thành và bàn giao cho người sử dụng vào năm 2008. Theo đại diện người dân, chủ đầu tư đã chậm bàn giao đến hơn 3 năm trời. Chủ đầu tư bàn giao nhà khi hạ tầng chưa đầy đủ là thiếu tôn trọng khách hàng. "Việc bàn giao nhà tạm bợ chỉ mang tính chất đối phó với khách hàng, thực chất vẫn chưa đủ kiều kiện để người dân sinh sống", một cư dân cho hay.



Theo phản ánh của cư dân, hiện nay mới chỉ một số căn hộ mới được bàn giao và nhiều người vẫn phải đi thuê trọ ở. Ông Trần Đình, một cư dân cho hay, sau khi người dân phản đối chủ đầu tư về tình trạng nhếch nhác trong tầng hầm, chủ đầu tư đã đóng cửa hầm không cho phép sử dụng tầng hầm từ ngày 6/10 và không bố trí bảo vệ cho phương tiện đi lại của dân cư.







Cư dân căng biểu ngữ phản đối chủ đầu tư.

Cư dân căng biểu ngữ phản đối chủ đầu tư.



Nhiều xe vẫn phải để trên sảnh vì tầng hầm chưa có điện.

Nhiều xe vẫn phải để trên sảnh vì tầng hầm chưa có điện.

Theo Hoàng Lan ( VNE)



Trong biên bản gửi khách hàng, chủ đầu tư hứa trong tháng 8 sẽ hoàn thiện một số tiện ích phục vụ cư dân nhưng đến nay vẫn chưa được thực thi. Chủ đầu tư cam kết, sau khi hoàn thành việc chống thấm tầng hầm, hệ thống thu rác sẽ chính thức hoạt động vào 31/8. Về bể bơi, chủ đầu tư cho hay, đơn vị cung cấp đang thi công phòng máy, giữa tháng 8 sẽ thực hiện ốp lát. Hệ thống gas trung tâm cũng được chủ đầu tư cam kết lắp đặt vào 10/9 nhưng đến nay tất cả các hạng mục vẫn chưa thể sử dụng được.Trao đổi với VnExpress.net, ông Đoàn Trịnh Linh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng dân dụng Hà Nội cho hay, đến nay, trong tổng số hơn 200 căn hộ, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 60 căn cho khách hàng. Theo ông Linh, chủ đầu tư chỉ bàn giao cho những trường hợp cư dân muốn nhận nhà. "Số đông người dân mua nhà để đầu tư nên chưa muốn nhận nhà, vì thế chủ đầu tư chỉ bàn giao cho khoảng 60 hộ dân", ông Linh nói.Theo ông Linh, việc cư dân tụ tập phản đối chủ đầu tư là do "hiểu lầm". Ông Linh khẳng định, nhìn chung công trình đã được hoàn tất. Sở dĩ tầng hầm không thể để xe do hệ thống điện tầng hầm chưa được hoàn tất. "Nếu điện không có sẽ không thể lắp được hệ thống cứu hỏa, thang máy, ảnh hưởng đến an toàn của cư dân nên chúng tôi buộc phải đóng cửa tầng hầm", ông Linh cho hay.Về các hạ tầng dịch vụ như cây xanh, bể bơi đang được chủ đầu tư thực hiện. "Bắt đầu từ hôm nay, hệ thống cây xanh đã được trồng. Sau khi người dân biểu tình, chủ đầu tư đã hẹn gặp cư dân và về cơ bản mọi khúc mắc đã được giải quyết", ông Linh khẳng định.Dự án Chelsea Park (Trung Yên, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) gồm hai tòa cao ốc 17 tầng. Dự án khởi công vào năm 2005 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội liên doanh với Công ty TNHH Đất Việt Nam là chủ đầu tư. Sau 6 năm kể từ ngày khởi công, dự án mới bàn giao khoảng 60 căn hộ.