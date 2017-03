Cứ “nước đến chân” mới hướng dẫn

Lúc đấy, doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu lo lắng về việc in hóa đơn kiểu mới, liệu có in kịp hay không, liệu có phát sinh rắc rối gì hay không, còn có vài tháng nữa thôi, liệu có kịp thực hiện quy định mới đúng ngày 1-1-2011 hay không…

Những lo lắng này cũng đã thành sự thật. Việc mua hóa đơn đỏ vốn đã là câu chuyện “ám ảnh” với các nhân viên kế toán nhiều năm qua. Đến lúc “hết nhiệm kỳ”, hóa đơn đỏ còn hành hạ các nhân viên kế toán thêm một cú chót. Khi mà các nhà in không kịp đáp ứng nhu cầu in hóa đơn của DN thì Bộ Tài chính mở đường yêu cầu cung ứng thêm số lượng hóa đơn đỏ để DN “xài tạm”. DN thì sợ thiếu hóa đơn dùng trong giai đoạn chuyển giao nên cực khổ thế nào cũng ráng mà chen chúc xếp hàng, chờ đợi đăng ký mua hóa đơn.

Lẽ ra DN không phải chịu khổ ải như vậy nếu ngành thuế nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, đánh giá trước được các rắc rối phát sinh do sự chuyển đổi hóa đơn này. Nếu như ngành thuế rà soát lại số lượng nhà in, đánh giá khả năng đáp ứng của nhà in so với nhu cầu của DN, ước tính lượng hóa đơn mà DN sẽ đặt in… thì đã đỡ xảy ra tình trạng quá tải ở nhà in. Đồng thời, nếu ngành thuế có văn bản hướng dẫn sớm hơn, tuyên truyền sớm hơn, cụ thể hơn thì DN đã có thể sớm thực hiện, không dồn hết vào giờ cuối gây quá tải.

Đây không phải là lần đầu tiên việc áp dụng quy định mới gặp trục trặc. Đến lúc cần phải buộc các cơ quan ban hành quy định thực hiện việc đánh giá tác động khi áp dụng quy định mới, trong đó tính toán đến các vấn đề có thể phát sinh và hướng giải quyết. Đừng để DN mang mãi tâm lý thấp thỏm lo lắng mỗi khi có “cái mới” sắp phải thực hiện.

QUỲNH NHƯ