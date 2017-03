Cứ yên tâm nếu chưa kịp in hóa đơn

Ngày 14-12, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn các cơ quan thuế tăng cường cán bộ, tập trung phục vụ việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Các cơ quan thuế phải tiếp tục bán hóa đơn cho doanh nghiệp (đến 31-12-2010) theo đề nghị của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp có đủ số lượng hóa đơn sử dụng tối đa đến ngày 31-3-2011.

Bán hóa đơn theo nhu cầu

Lý do của việc tăng lượng hóa đơn bán ra là nhằm đáp ứng nhu cầu về hóa đơn của doanh nghiệp trong thời gian chờ in hóa đơn mới. Nhiều doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn nhưng các nhà in không kịp giải quyết mà phải đến tháng 2, tháng 3 năm sau mới in xong. Đây là lý do khách quan, cuối năm các nhà in đều quá tải các hợp đồng in nói chung. Do vậy, năm sau việc in hóa đơn thực hiện từ đầu năm thì sẽ không có chuyện quá tải in hóa đơn như hiện nay.

Sáng ngày 15-12, nhiều doanh nghiệp thắc mắc về điều kiện để được mua hóa đơn dùng hết tháng 3-2011. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến cần đến 20 cuốn hóa đơn cho ba tháng đầu năm 2011 thì đến ngày 25-12 này có được mua một lúc 20 cuốn hóa đơn hay không? Liệu doanh nghiệp có phải xuất trình với cơ quan thuế hợp đồng của doanh nghiệp với nhà in để chứng minh khoảng thời gian in xong hóa đơn?

Các cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mua đủ hóa đơn sử dụng đến ngày 31-3-2011. Trong ảnh: Làm thủ tục về thuế tại Chi cục Thuế quận 5, TP.HCM. Ảnh: HTD

Chiều ngày 15-12, bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Truyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM), cho biết doanh nghiệp không cần phải chứng minh gì và cứ yên tâm, sẽ được giải quyết lượng hóa đơn cần dùng trong trường hợp chưa kịp in xong hóa đơn.

Công văn của Bộ Tài chính có nói rõ là bán hóa đơn “theo đề nghị của doanh nghiệp”. Đồng thời cũng nhấn mạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và không được phát sinh tiêu cực.

Nơi từ chối, nơi chờ lâu

48 đơn vị chịu trách nhiệm in hóa đơn tại TP.HCM. Cuối tháng 11, Cục Thuế TP.HCM đã đưa ra danh sách 48 đơn vị này. Các doanh nghiệp có thể xem danh sách tại website của Cục Thuế.

Ông Nguyễn Mạnh Cương, đại diện của Công ty Thiết bị năng lượng mặt trời Tiêu Điểm, cho biết khi tìm đơn vị in hóa đơn, kế toán của công ty ông cũng tìm các đơn vị lớn, so sánh mức giá in để tìm đơn vị có giá cạnh tranh và có thể in xong sớm. Mua hóa đơn đỏ từ cơ quan thuế chỉ mất có mười mấy ngàn đồng/cuốn, nay đặt in với giá trên 100.000 đồng/cuốn thì nhân viên kế toán nào cũng phải cân nhắc giá in. Hơn nữa, đặt ít thì cũng đặt đến 10 cuốn hóa đơn, nếu giá chỗ này cao hơn chỗ kia 50.000-100.000 đồng/cuốn thì chênh lệch đến cả triệu đồng.

Ông Cương cho rằng khi so sánh giá cả như thế, nhiều doanh nghiệp đã dồn về một số công ty có giá tốt nên dẫn đến quá tải. Trong khi nhiều đơn vị in khác vẫn có thể nhận in hóa đơn với thời hạn giao hóa đơn sớm hơn, tuy giá có đắt hơn.

Chiều 15-12, chúng tôi thử liên hệ một số đơn vị in hóa đơn tại TP.HCM. Vừa nghe đến in hóa đơn, Công ty Cổ phần In số 4 báo ngay là đã quá tải, không thể nhận hợp đồng in nữa. Công ty Cổ phần In số 7 còn nhận in nhưng yêu cầu đặt hàng ngay, nếu không thì công ty khó mà nhận thêm, sợ quá tải. Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng thì vẫn nhận in nhưng chỉ nhận in trên 20 cuốn và “không thể nói thời gian in bao lâu vì mỗi ngày đều nhận thêm khá nhiều hợp đồng, nếu ngày mai đến đặt in thì ngày xong khác, để vài ngày nữa đến đặt in thì ngày xong khác lắm rồi!”.

Các công ty in khác còn nhận hợp đồng in nhưng đa số đều hẹn đến tháng 2-2011 mới in xong. Xí nghiệp In Đường Sắt nhận in xong vào đầu tháng 2-2011, Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn cuối tháng 2 in xong…

QUỲNH NHƯ