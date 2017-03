Cửa hàng tiện lợi ‘lên ngôi’

Tiện lợi đã trở thành một lối sống Đại diện Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam dẫn một kết quả khảo sát cho thấy khi nói đến các dịch vụ trong cửa hàng tiện ích có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì dịch vụ ngân hàng được nhiều người chọn dùng nhất (khoảng 56%). Kế đến là các dịch vụ thức ăn nhanh (52%). Tiếp theo là các dịch vụ khác như đổ xăng, thư tín và dịch vụ cà phê, dược khoa. Điều đó cho thấy tiện lợi đã trở thành một nhu cầu, một lối sống. Chậm chân sẽ mất thị phần Theo bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Retail & Franchise Asia, nếu so với các nước trong khu vực, tiêu dùng của Việt Nam chỉ cao hơn Lào, Campuchia, Myanmar. Do đó các doanh nghiệp ngoại sẽ tấn công vào những thị trường này. “Khi họ tập trung tấn công mà doanh nghiệp Việt không có sự chuẩn bị thì sẽ thua. Đây là thời điểm, là cơ hội để biến kênh truyền thống thành kênh hiện đại. Nếu công ty nội chậm chân thì đối thủ làm trước, chúng ta sẽ mất thị phần” - bà Vân nhấn mạnh. Chị Trần Thị Hòa, nhà ở quận Tận Phú, TP.HCM chia sẻ: “Có những hôm đi làm về muộn, rút tiền ở các cây ATM nằm ở ngoài đường sợ không an toàn nên tôi đã vào cửa hàng tiện ích B’smart để rút tiền. Rút tiền ở đây yên tâm hơn vì có bảo vệ và mở cửa 24/24 giờ”.