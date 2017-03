Cục Chăn nuôi: ‘Việt Nam thừa nông sản bẩn’

Đó là nhấn mạnh của Phó Cục trưởng Cục Chăn Nuôi Nguyễn Xuân Dương tại một buổi họp báo sáng 9-8 được TTXVN dẫn lại.

Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Dương cho rằng ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn còn một số tồn tại như: dịch bệnh diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại; năng suất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng; việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với chất cấm, tồn dư kháng sinh gặp nhiều khó khăn. Hiện người tiêu dùng chưa thực sự an tâm về độ an toàn của các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Điều này đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý.

“Do đó trong thời gian tới, các đơn vị, cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý các cơ sở vi phạm, đồng thời hướng dẫn cho người chăn nuôi phát triển các mô hình chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…” - ông nói.