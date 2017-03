Cục Hàng không có thể xử phạt hành chính với ông Khương

Sau những lần tạm hoãn do công việc bận, ngày hôm nay (18/5/2011), HLV Lê Minh Khương và luật sư Trần Thu Nam, Trưởng văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự, người được ủy quyền về bảo vệ pháp lý đã có buổi làm việc với Thanh tra Cục Hàng không theo lời mời của cơ quan này để làm rõ vụ va chạm đêm 18/4/2011 tại sân bay Đà Nẵng.

Theo lời luật sư Trần Thu Nam, tại buổi làm việc, Thanh tra Cục Hàng không đề nghị HLV Lê Minh Khương tường trình lại chi tiết sự cố xảy ra trên chuyến bay VN1169. Do đã từng tường trình chi tiết trên báo chí, cùng nội dung văn bản chuyển cho luật sư và do đang có học trò bị tai nạn cần cấp cứu nên HLV Lê Minh Khương đã không tường trình lại chi tiết vụ va chạm.



Cũng theo lời luật sư Nam, Thanh tra Cục đã đưa ra một biên bản xử lý vi phạm hành chính với nội dung không gì khác so với văn bản mà HLV Lê Minh Khương từng từ chối không ký khi bị lực lượng an ninh áp giải xuống sân bay Đà Nẵng. Cho rằng nội dung ghi trong văn bản không đúng với thực tế, HLV Lê Minh Khương và luật sư vẫn giữ nguyên quan điểm không ký vào văn bản do Thanh tra Cục Hàng không đưa ra.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ đưa ra kết luận chính thức về vụ "lùm xùm" giữa Vietnam Airlines và HLV Lê Minh Khương vào cuối tuần này

Thanh tra Cục Hàng không đã công bố một phần nội dung kết luận vụ việc thông qua những chứng cứ thu thập được từ tiếp viên Vietnam Airlines, bằng chứng của hành khách tại khoang C và kết quả dựng lại hiện trường tổ chức tại sân bay Tân Sơn Nhất với nhận định, cơ trưởng, tiếp viên và lực lượng an ninh đã xử lý đúng trách nhiệm.

Thanh tra cục cũng khẳng định sẽ xử phạt hành chính HLV Lê Minh Khương theo quy định về an ninh hàng không.

Trao đổi với phóng viên chiều 18/5, ông Nguyễn Trọng Thắng - Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam cho biết, buổi làm việc sáng nay phải dừng giữa chừng. “Khi Thanh tra Cục yêu cầu ông Khương trình bày về vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 hôm 18/4, ông Khương nói mệt quá và không thể tiếp tục làm việc được”, ông Thắng cho hay.

Về việc ông Khương không ký vào biên bản do Thanh tra Cục lập, ông Thắng cho rằng: “Ông Khương có ký hay không là việc của ông ấy. Chúng tôi sẽ căn cứ vào đúng trình tự pháp luật để giải quyết vụ việc”.

Cũng theo ông Thắng, cho đến thời điểm này mọi chuyện đã rõ ràng, cuối tuần này Cục Hàng không Việt Nam sẽ kết thúc điều tra và công bố kết luận chính thức về vụ việc liên quan đến Vietnam Airlines và ông Lê Minh Khương.



Một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã thống nhất với Thanh tra Cục sẽ công bố kết luận chính thức về vụ “lùm xùm” giữa HLV Lê Minh Khương và Vietnam Airlines. Vị này khẳng định đang hoàn tất văn bản kết luận và đưa ra công bố sớm nhất dù ông Khương có đồng ý hay không.

Trả lời câu hỏi về một phần kết luận đã được công bố tại buổi làm việc sáng 18/5, Luật sư Trần Thu Nam cho biết: “Ngày hôm nay Thanh tra cục hàng không mới chỉ công bố bằng miệng sơ qua kết luận của Thanh tra Cục về vụ việc nên tôi chưa có bình luận gì về nội dung này. Tôi và HLV Lê Minh Khương đang chờ đợi Thanh tra Cục Hàng không đưa ra kết luận bằng văn bản chứng thức, rồi mới thực hiện các thủ tục tiếp theo để bảo vệ quyền lợi chính đáng…”.

Theo Ngọc Cương - Quỳnh Anh (Dân trí)