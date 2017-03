Cục Hàng không Việt Nam: Ông Lê Minh Khương đã gây rối trên chuyến bay

Chiều 18-5, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản thông báo kết luận chính thức về vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN1169 hành trình Hà Nội-TP.HCM ngày 19-4. Theo đó, hành khách Lê Minh Khương đã có hành vi gây rối trên chuyến bay, vi phạm Nghị định 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng, cần phải được xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 60/2010/NĐ-CP. Cục cũng kết luận cơ trưởng cho máy bay quay lại sân đỗ cũng như việc cưỡng chế của nhân viên an ninh là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật…

Theo Cục Hàng không, khi máy bay đang lăn, tiếp viên trưởng đề nghị ông Khương trở về chỗ ngồi của mình nhưng ông Khương không chấp hành và có hành vi lớn tiếng, mạt sát tiếp viên. Không kiểm soát được thái độ của hành khách, tiếp viên trưởng đã báo cáo với cơ trưởng và cơ trưởng đã ra lệnh cho tiếp viên trưởng yêu cầu hành khách trở về chỗ ngồi, ngừng to tiếng và hợp tác với tiếp viên. Tuy nhiên, hành khách tiếp tục to tiếng nên cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại sân đỗ, yêu cầu nhân viên an ninh Đà Nẵng hỗ trợ, đưa hành khách Khương ra khỏi máy bay. Khi cửa máy bay đã mở, nhân viên an ninh đã ba lần yêu cầu ông Khương ra khỏi máy bay nhưng ông Khương không tự nguyện chấp hành, nhân viên an ninh bắt buộc phải tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Ông Khương đã có những hành vi chống đối, buộc nhân viên an ninh phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa ông Khương xuống máy bay.

Các nhân chứng có mặt trên chuyến bay VN1169 diễn lại vụ cãi vã tại hiện trường. Ảnh: L.A

“Hành vi của ông Khương đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hành khách khác trên chuyến bay, gây thiệt hại cho Vietnam Airlines. Việc đánh mất thẻ lên máy bay của ông Khương (nếu có) cũng không thể biện hộ cho hành vi gây rối, làm mất kỷ luật trật tự trên máy bay” - ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định.

Trong kết luận, Cục Hàng không cũng xác nhận: một nhân viên có dứ dứ bộ đàm vào mặt ông Khương và nói “Ai cũng như ông thì làm sao máy bay bay đúng giờ được” nhưng Cục vẫn cho rằng tiếp viên đã xử lý lịch sự, phù hợp, bảo đảm quyền lợi của hành khách.

Riêng với trường hợp hành khách Nguyễn Phi Cường (Quang Cường) có lời nói to, khiếm nhã, đe dọa với nhân viên mặt đất, Cục Hàng không cho rằng ông Cường phản ứng bộc phát, chưa gây hậu quả nên không tiếp tục xác minh hành vi này của ông Cường.

Được biết, sáng cùng ngày, ông Khương và người đại diện pháp lý là luật sư Trần Thu Nam có buổi làm việc với Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ, ông Lê Minh Khương từ chối ký vào biên bản của Thanh tra Cục Hàng không.

Luật sư Nam cho biết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ danh dự cho ông Khương.

Để có kết luận này, tối 8-5, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN1169. Tại buổi tái hiện chỉ có các nhân chứng, bốn nhân viên an ninh từng áp giải ông Khương và hai tiếp viên của hãng Vietnam Airlines nhưng không có mặt ông Khương.

THÀNH VĂN