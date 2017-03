Cục QLTT đề nghị làm rõ vụ ‘cứu’ phân dỏm

Kết quả phải được báo về Cục. Đính kèm với yêu cầu trên là bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM hôm 3-7.

Như đã phản ánh, cuối tháng 12-2014, ông Huỳnh Văn Hữu, Đội trưởng Đội QLTT số 7 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh Long An), ký quyết định kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Út Hoành ở huyện Vĩnh Hưng. QLTT ghi nhận có năm tấn phân bón cao cấp của Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Âu đang lưu kho tại cửa hàng này nên lấy mẫu thử nghiệm. Kết quả phân tích từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy các mẫu phân không đạt chất lượng.

Sau đó ông Hữu đề nghị cấp dưới giao toàn bộ hồ sơ vụ này cho ông. Khoảng 10 ngày sau thì trong hồ sơ này có một bản kết quả thử nghiệm với các chỉ tiêu phân tích đều đạt. Từ đó ông Hữu ký thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân bón lấy tại cửa hàng Út Hoành đạt yêu cầu và cho phép chúng được lưu thông… Vụ việc được phản ánh và Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An giám định và kết luận tại văn bản ghi đạt có sự tác động do việc cạo xóa, chỉnh sửa.

Theo ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương, ông Hữu đã nhìn nhận sai phạm. Sau đó Chi cục QLTT tỉnh Long An đã công bố quyết định của Sở tạm đình công tác đối với ông Hữu để phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm điểm và xử lý sai phạm.

TÂM PHÚC