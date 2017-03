'Cuộc cải cách chưa từng có của ngành công thương'

Đã bỏ, sửa hàng loạt thủ tục Trước khi ban hành Quyết định 4846, Bộ Công Thương đã bãi bỏ việc kiểm tra formaldehyde và amin thơm đối với hàng dệt may; sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng... Trong đó, việc kiểm tra formaldehyde và amin thơm đối với hàng dệt may là thủ tục bị kêu ca nhiều nhất trong vòng hai năm qua. Đại diện Công ty Giày Chingluh tại tỉnh Long An, gia công giày cho hãng Nike, từng kêu than rằng mỗi tháng tốn đến 40-50 triệu đồng cho việc đưa mẫu vải đi kiểm nghiệm coi đạt chuẩn về hàm lượng formaldehyde hay không. Đáng nói là nguồn nguyên liệu đầu vào đều được các bên chỉ định, đạt chuẩn và sản phẩm đầu ra cũng phải đạt chuẩn của Nike thì việc kiểm tra tại Việt Nam chỉ khiến DN tốn kém mà không có giá trị gì. Cam kết đi đầu trong cải cách hành chính Tại hội nghị về cải cách hành chính ngày 13-12, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh khẳng định Bộ cố gắng phấn đấu đạt tốp 10 về chỉ số xếp hạng cải cách hành chính trong các bộ, ngành. “Trong thời gian tới sẽ công khai, minh bạch và hiện đại hóa TTHC trên cổng thông tin điện tử của Bộ; loại bỏ việc đưa ra các điều kiện kinh doanh theo quy mô kinh doanh hoặc các điều kiện mang tính phân biệt đối xử giữa DN lớn và DN nhỏ… Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng quy chế thu hút và sử dụng người có tài vào làm việc tại Bộ Công Thương” - ông Linh cho biết. ___________________________________ 123 TTHC được bộ trưởng Công Thương đơn giản hóa và xóa bỏ gồm: Bãi bỏ năm thủ tục liên quan đến nhập khẩu thép, đơn giản 19 thủ tục về rượu, 18 thủ tục về kinh doanh gas, 15 thủ tục về xăng dầu, 12 thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm…