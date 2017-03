Đà Nẵng hợp tác đầu tư thương mại với New Zealand

Hơn 40 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 11 thành viên đại diện 8 doanh nghiệp New Zealand đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thực phẩm và đồ uống, hàng không dân dụng và chế biến thực phẩm đã tới tham dự hội thảo và bước đầu thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế với nhau.



Ông Graham Sims, Tổng lãnh sự và Ủy viên thương mại, Tổng lãnh sự quán New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một trong những chiến lược của Thương vụ New Zealand trong năm 2011 là chú trọng đầu tư phát triển vào miền Trung Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng với các lĩnh vực như hàng không dân dụng, thực phẩm và đồ uống, xây dựng và quy trình thực hiện ý tưởng xây dựng thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp vào năm 2020.



Các doanh nghiệp New Zealand cũng đã nhận thấy tiềm năng chuyển mình phát triển vượt trội của khu vực này và thực sự rất ấn tượng với sự tăng trưởng toàn diện của Đà Nẵng trong thời gian qua.



Theo ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế xã hội của miền Trung, chính quyền thành phố luôn chú trọng đến công tác thu hút đầu tư, kinh doanh và hoạch định các chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đến với Đà Nẵng.



Hội thảo lần này là dịp để lãnh đạo thành phố giới thiệu với các doanh nghiệp New Zealand về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng phát triển của thành phố, các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và các quy định liên quan. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp xúc, trao đổi và thiết lập quan hệ bước đầu với các đối tác New Zealand.



Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và New Zealand chưa nhiều, chủ yếu ở lĩnh vực viện trợ phi chính phủ. Từ tháng 7/2004 đến nay, tổ chức Mạng lưới tình nguyện viên Toàn cầu (GVN) của New Zealand đã đưa tình nguyện viên từ nhiều nước khác nhau đến Đà Nẵng hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật, giảng dạy tiếng Anh.



Hàng năm, GVN thực hiện chương trình nhân đạo tình nguyện viên tại Trung tâm cô nhi suy dinh dưỡng, Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng, Trung tâm bảo trợ xã hội, hỗ trợ dạy tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng./.





