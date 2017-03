Đại gia Diệu Hiền rời ghế TGĐ Bianfishco

Ngày 11/5, theo nguồn tin từ công ty Cổ phần Thủy sản Bình An, HĐQT công ty này đã đề cử ông Trần Văn Trí tạm thời giữ chức Tổng giám đốc đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của công ty này.

Trước đó, HĐQT công ty đã họp vào ngày 19/4 và có biên bản số 39. Trong buổi họp này, có 3/5 ý kiến (tương đương 60%) đồng ý bãi miễn chức Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Diệu Hiền “vì lý do sức khỏe”. Biên bản có hiệu lực từ ngày 19/4 cho tới khi công ty Bình An tổ chức đại hội cổ đông gần nhất để chính thức bầu các chức danh lãnh đạo.

Công nhân đã trở lại nhà máy làm việc (Ảnh: VietNamNet)

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp HĐQT công ty, ông Trần Văn Trí, tân Tổng Giám đốc công ty Cổ phần thủy sản Bình An, cho biết, Bianfishco sẽ duy trì sản xuất, tiến đến sản xuất ổn định. Hiện có hơn 1.200 công nhân đăng ký trở lại làm việc đã có mặt tại nhà máy để chờ được thu nhận vào làm việc.



Với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng An Bình, Bianfishco đã đưa nhà máy sản xuất cá tra philê vào hoạt động, thu mua 100 tấn/ngày cá tra nguyên liệu của bà con, sắp tới thu nhận thêm công nhân để đưa sản lượng lên 150-200 tấn/ngày và sẽ tiến hành đại hội cổ đông sớm nhất để tính đến khả năng tăng vốn điều lệ.



Cùng với nhà máy sản xuất cá tra philê, các phân xưởng gia công cá ngừ và cá hồi cũng tái hoạt động từ đầu tháng 5; nhà máy nước uống collagen và nhà máy sản xuất hàng giá trị gia tăng cũng đã hoạt động trở lại.



Trước đó, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam đã "bơm vốn" giúp Bianfishco mua cá tra nguyên liệu của nông dân để phục hồi sản xuất. Để có thể phục hồi sản xuất, trong tháng 4 vừa qua, Bianfishco đã bán một phần tài sản để trả nợ tiền mua cá của nông dân, giảm nợ ngân hàng. Đến nay, Bianfishco còn nợ tiền mua cá khoảng 200 tỉ đồng và nợ các ngân hàng khoảng 800 tỉ đồng.

