Đại gia ngân hàng không chia cổ tức

Đau đầu với bài toán cổ tức Một số chuyên gia nhận định áp lực tăng vốn, tranh thủ nguồn lực của cổ đông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ chưa dừng lại. Nhưng vấn đề là liệu cổ đông nhà nước có chấp thuận nhận cổ tức bằng cổ phiếu để giúp ngân hàng tăng vốn hay không mới là câu hỏi hóc búa. Còn nhớ hồi giữa năm ngoái Bộ Tài chính đã gửi công văn cho NHNN đề nghị cơ quan này chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại hai ngân hàng biểu quyết chia cổ tức năm tài chính năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại hai ngân hàng trên vào ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính nhấn mạnh: Tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, người đại diện vốn nhà nước tại ngân hàng phải lấy ý kiến NHNN và thống nhất với Bộ Tài chính về việc phân chia lợi nhuận còn lại để biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. ___________________________ Ngay cả VPBank dù cho biết năm 2016 đạt lợi nhuận trước thuế 4.929 tỉ đồng, tăng 59% so với năm 2015 và vượt 54% so với kế hoạch đề ra cũng không chia cổ tức bằng tiền mặt.