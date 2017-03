Dân sẽ giám sát tập đoàn kinh tế

Giảm số lượng doanh nghiệp do Thủ tướng trực tiếp thực hiện một số quyền Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa có báo cáo việc triển khai nghị định 99 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Theo đó, số lượng các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện một số quyền, nghĩa vụ giảm từ 21 TĐ, TCT 91 xuống còn 9 TĐ kinh tế nhà nước và 1 TCT (bao gồm TĐ Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp than - khoáng sản, Bưu chính viễn thông, Công nghiệp tàu thủy, Dệt may, Viễn thông quân đội, Hóa chất, Cao su và TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước). Cũng theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện bốn quyền quan trọng của chủ sở hữu, chủ yếu liên quan đến những quyết sách mang tính chiến lược phát triển dài hạn trong hoạt động của doanh nghiệp, gồm: quyết định thành lập, tổ chức lại; mức vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ; bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất và kế hoạch đầu tư năm năm... Bộ quản lý ngành là cấp trên trực tiếp của hội đồng thành viên tại các TĐ kinh tế nhà nước, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo hai nhóm: thứ nhất là chủ trì đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với bốn nhóm nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng; thứ hai là trực tiếp thực hiện các quyền, nghĩa vụ còn lại đối với TĐ kinh tế nhà nước, như bổ nhiệm tổng giám đốc, kiểm soát viên chuyên ngành... V.V.THÀNH