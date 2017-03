Dân Vân Đồn mất hàng trăm tỷ đồng vì tu hài chết

Số tu hài chết kể trên được nông dân bắt đầu thả giống từ tháng 5/2011. Dự kiến đến tháng 7/2012 sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, từ tháng 3 trở lại đây, tình trạng tu hài chết xuất hiện ở hầu hết ở các lồng, bãi nuôi của các hộ gia đình.



Kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán Thú y Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho thấy tu hài chết là do mắc nội ký sinh trùng Perkinsus Spp. Đây là loại bệnh có tính chất lây lan rất nhanh, hiện tại chưa có giải pháp chữa trị hữu hiệu.



Ngành nông nghiệp và huyện Vân Đồn đã khuyến cáo bà con nông dân và các doanh nghiệp tạm thời dừng nuôi tu hài trong thời gian 2 năm để đảm bảo môi trường chăn nuôi trên Vịnh được trong sạch trở lại.



Chăn nuôi tu hài đem lại hiệu quả kinh tế cao đã khiến số lượng người dân Vân Đồn tham gia chăn nuôi tăng mạnh trong những năm gần đây. Từ lúc bắt đầu vào năm 2003, chỉ có chưa đến 10 hộ chăn nuôi, đến nay cả huyện có tới 700 hộ nuôi.



Đặc biệt năm 2011, người dân Vân Đồn có một sự đầu tư lớn chưa từng có với số lượng con giống tu hài thả đạt đến 60 triệu con, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Để có lượng con giống trên, người dân đã phải nhập giống từ rất nhiều vùng ở cả miền Bắc, Trung, Nam và thậm chí phải nhập từ Trung Quốc về.



Trước tình hình thiệt hại do tu hài chết tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài chính đối chiếu với các văn bản quy định của Nhà nước để tìm cách hỗ trợ người nuôi tu hài giảm bớt thiệt hại, trước mắt sẽ hỗ trợ về giống, đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp và địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác vệ sinh môi trường tại vùng nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên khu vực Vịnh Bái Tử Long.

Theo Văn Đức (TTXVN)