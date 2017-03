Đằng sau việc Big C Việt Nam lọt vào tay đại gia Thái

Làm bệ phóng cho hàng Việt Ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc hệ thống Saigon Coo.op, cho biết thế mạnh dễ thấy nhất của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài chính là tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm quản lý có bề dày mấy trăm năm trải rộng trên nhiều thị trường. Ngược lại, bán lẻ nước ta chỉ phát triển một vài chục năm nay, vừa phải nỗ lực huy động vốn, vừa phải tích lũy kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện mình. Do đó, các DN sản xuất trong nước cần đầu tư cải tiến mạnh mẽ hơn nữa để cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nước ngoài, để có thể phối hợp với kênh phân phối trong nước thì mới có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa. Tổng giám đốc Saigon Coo.op cũng nói thêm không thành công trong việc mua lại Big C Việt Nam không có nghĩa là không thể tiếp tục làm bệ phóng cho hàng Việt. “Nếu có thêm được Big C Việt Nam, chúng ta sẽ có thêm yếu tố cộng hưởng để thuận lợi hơn. Nếu không có được Big C, Saigon Co.op vẫn chủ động phát triển nhanh mạng lưới và đa dạng hóa các mô hình bán lẻ để kịp thời đáp ứng xu hướng và hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước” - ông Nhân tự tin nói. Xem xét thanh tra cấp phép hoạt động bán lẻ Theo Công văn số 2714 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng gửi các bộ, ngành mới đây, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ xem xét việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong việc quản lý, cấp phép hoạt động bán lẻ cho DN đầu tư nước ngoài thời gian qua. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật, các hành vi sáp nhập, mua lại của DN đầu tư nước ngoài trên thị trường bán lẻ Việt Nam.