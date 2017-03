Đành phải tin mình

Bà HUỲNH THỊ KIM CÚC, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM Chưa thống kê đầy đủ số cửa hàng bán rau VietGAP Hiện nay Sở chưa thống kê đầy đủ số lượng các cửa hàng bán rau VietGap, rau an toàn… nhưng các quận, huyện đang thống kê lại số lượng báo Sở để cùng phối hợp kiểm tra giám sát. Phần lớn các sản phẩm VietGap đều để trong bao bì. Để cấp giấy chứng nhận VietGap, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký sản phẩm đạt VietGap thông qua các đơn vị trực thuộc đăng ký, nộp hồ sơ về trung tâm tư vấn nông nghiệp hoặc các đơn vị ngoài như Trung tâm 3… Sau khi có kết quả đánh giá tại địa điểm sản xuất và mẫu phân tích trong 10 ngày, trung tâm sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho nhà sản xuất. Cơ sở sơ chế cũng được hướng dẫn kiến thức VietGap để (sơ chế) chế biến theo chuẩn. TS LƯƠNG NGỌC TRUNG LẬP, Viện Cây ăn quả miền Nam Cần ban hành logo chung cho các sản phẩm VietGap Một trong những khó khăn hiện nay là Bộ NN&PTNT đã xúc tiến thiết kế logo cho các sản phẩm rau củ quả VietGap nhưng vẫn chưa ban hành. Do đó mỗi HTX, cơ sở sản xuất rau củ quả đạt chứng nhận VietGap đều tự thiết kế logo riêng cho sản phẩm của mình mà chưa có một mẫu logo thống nhất chung cho sản phẩm đạt VietGap. Điều này làm cho NTD không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả mạo. Vì vậy NTD nên mua tại các cửa hàng, siêu thị có uy tín. Ông TRẦN VĂN BẮC, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Satra Móc ngoặc với nhà cung cấp là chúng tôi đuổi việc ngay! Chuỗi cửa hàng SatraFoods thuộc Tập đoàn Satra đến nay đã phát triển lên tới 60 cửa hàng được đặt ở khắp các quận, huyện trong TP. Nguồn thực phẩm như thịt ở SatraFoods được lấy từ Vissan là một công ty con của Satra. Bản thân heo khi mua ở các đầu mối Vissan cũng có những bộ tiêu chuẩn riêng nên thịt ở chuỗi cửa hàng là thịt sạch. Để ký hợp đồng trung tâm có bộ phận thu mua đi khảo sát quy trình sản xuất rau thế nào, có an toàn hay không... ở những đơn vị ký hợp đồng. Và chúng tôi cam kết bán thực phẩm an toàn chứ không mua thực phẩm trôi nổi. Chúng tôi kỵ nhất là vấn đề móc ngoặc với nhà cung cấp để chia hoa hồng đưa giá thấp với sản phẩm kém chất lượng vào hệ thống, nếu phát hiện sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Vì đây là vấn đề ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng nên không thể coi nhẹ. Riêng về vấn đề giá cả, vì tiêu chí mua hàng tận gốc, tươi mỗi ngày. Nghĩa là mua hàng tận gốc nơi sản xuất, đạt được hai yêu cầu là biết vùng đó thế nào, sản xuất ra sao; thứ hai là vì mua tận gốc nên giá rẻ. Còn chợ đầu mối Bình Điền hiện nay chủ yếu là để tổ chức cho các thương nhân kinh doanh. Y.TRANG Đại diện siêu thị Lotte Mart Chúng tôi từng ngưng một đơn vị cung cấp vì nghi ngờ chất lượng sạch Siêu thị quản lý nghiêm các khâu kiểm tra, kiểm định, rà soát các giấy tờ chứng nhận sản phẩm an toàn, VietGap theo một quy trình định kỳ. Việc siêu thị chủ động kiểm tra, rà soát nhằm tạo thêm niềm tin trước khi sản phẩm đến tay NTD. Việc các giấy tờ kiểm định đã được cơ quan chuyên môn các cấp kiểm tra và làm việc, mọi quy định đã được tuân thủ, còn lại vẫn là sự trung thực, đạo đức nhà sản xuất vì họ cũng chính là NTD trong guồng quay này… Là nhà bán lẻ nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt, với tiêu chí tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật nên trong trường hợp có hành vi gian lận nào là không chấp nhận. Vì vậy khoảng đầu năm 2015, phía siêu thị đã ngừng làm việc với nhà cung cấp rau Ba Chữ (Công ty TNHH Rau an toàn Ba Chữ), về việc nghi ngờ đơn vị này không trung thực trong việc cung cấp rau đạt chất lượng đối với siêu thị.