‘Đánh’ vào ông lớn vận tải để giảm cước!

Giá cước taxi bất hợp lý vì…cơ quan quản lý Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho biết hiện đã có ba DN taxi báo cáo về việc điểu chỉnh giảm giá cước theo giá xăng dầu. Các DN khác đang tiếp tục rà soát các chi phí, đối chiếu với giá xăng dầu để có sự điều chỉnh hợp lý. Liên quan đến giá cước taxi Việt Nam được đánh giá là đắt đỏ so với các nước trong khu vực, ông Liên lý giải cước taxi cao thì không thể đổ lỗi cho DN được mà là lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Bởi khi DN đăng ký kinh doanh họ đã kê khai giá cước và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức giá trên. Sau đó, xăng lên họ tăng theo giá xăng là hợp lý. “Việc phê duyệt giá cho DN chưa khoa học của cơ quan quản lý nhà nước là một trong những nguyên nhân đẩy giá cước taxi tại Việt Nam cao hơn so với các nước. Do vậy, chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định giá cước khởi điểm của DN để đăng ký, từ đó có cơ sở khoa học để xác định giá cước taxi Việt Nam đắt hay rẻ” - ông Liên đề nghị. VIẾT LONG Giá cước vận tải khó thấp xuống Ông Khuất Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nói giá xăng dầu giảm mà giá chở hàng chưa giảm vì thời gian trước DN đua nhau chở quá tải để bớt chi phí, cạnh tranh về giá. Sau đó Nhà nước siết lại vấn đề tải trọng, kiểm tra và phạt nặng xe quá tải nên hầu hết các DN đều phải chở đúng tải. Chở đúng tải thì giảm số hàng/lần chở, dẫn đến chi phí tăng, giá cước tăng, làm sao giảm giá cước được nữa! Xử lý các đơn vị vận tải không giảm giá cước Ngày 9-9, thông tin từ Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết đã có công văn đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố phải thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải phù hợp với giá nhiên liệu giảm. Sở GTVT cũng quy định thời gian các DN nộp hồ sơ kê khai phương án giảm giá đến hết ngày 20-9. Sau thời điểm trên, các DN không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu sẽ bị lập danh sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm. TÚ UYÊN - QUỲNH NHƯ - GIA TUỆ Đó là bao biện Trang thông tin chi phí sinh hoạt toàn cầu Numbeo.com cho biết giá cước taxi ở VN vẫn cao so với các nước trong khu vực. Ví dụ: Cước taxi tại TP.HCM 14.500-15.500 đồng/km trong khi ở Singapore - nơi có chi phí đắt đỏ khoảng 8.700 đồng/km, Thái Lan 3.800 đồng/km… Về vấn đề này, tôi cho rằng nguyên nhân là ở các nước có sự cạnh tranh bình đẳng và khốc liệt, do vậy khi giá xăng dầu giảm là họ điều chỉnh giảm ngay. Nhờ tác động của cạnh tranh nên kéo giá giảm xuống, nếu ai không giảm thì sẽ bị người dùng tẩy chay. Còn tại Việt Nam, các DN taxi, vận tải đưa ra nhiều lý do để không giảm giá cước như việc điều chỉnh cước tốn kém... Đó là cách nói bao biện của DN vì giá xăng dầu đã giảm đáng kể trong một thời gian dài rồi. Và chính vì giá cước không giảm nên chi phí đầu vào của các DN sản xuất còn cao, người tiêu dùng thì không được hưởng lợi đầy đủ từ khi giá xăng dầu giảm. TS LÊ ĐĂNG DOANH Có thể sẽ giảm 1.000 đồng/km Mấy ngày nay tôi có việc phải đi taxi nhiều, tốn cả mấy triệu đồng. Tôi hỏi tài xế của hãng V. vì sao xăng dầu giảm mà giá cước taxi không chịu giảm theo thì tài xế nói nếu giảm cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc khách đi hay không đi taxi! Tuy vậy, tài xế này cho biết có nghe thông tin sắp tới hãng V. sẽ giảm 1.000 đồng/km. Chị Huỳnh Thị Ngọc Châu, nhà ở quận 2 (TP.HCM)