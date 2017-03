Đào Tết đắt đỏ ở TP HCM

Anh Đạt, chủ vườn đào Nhật Tân ở chợ hoa Tết tại Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) cho biết, trong tháng một, miền Bắc có những ngày nắng ấm kéo dài nên nhiều cây đào bung hoa sớm. Anh chỉ vận chuyển vào Nam khoảng 300 gốc đào, thay vì 400 gốc như năm trước.

Chi phí chăm sóc tăng nhưng nguồn cung lại giảm nên các nhà vườn tăng giá bán so với năm ngoái. Tại vườn của anh Đạt, những gốc đào năm ngoái giá dưới 1 triệu đồng thì nay bán 1,2-1,3 triệu, những chậu từ 3 triệu trở lên hiện đều bán đắt thêm 1-2 triệu đồng so với năm trước.

Đào năm nay mất mùa nên giá tăng 25% so với năm ngoái. Ảnh: Thi Hà.

Anh Trứ, cũng là đơn vị cung cấp đào Bắc tại chợ hoa Tết ở Công viên Gia Định chia sẻ thêm, do nguồn hàng hiếm nên để tiết kiệm chi phí và tránh tăng giá quá cao, anh vận chuyển bằng đường bộ chứ không phải hàng không. Các chậu đào anh bán tăng hơn năm ngoái 100.000-300.000 đồng và chỉ cung ứng ra thị trường 200 gốc đào, thay vì 300 như năm ngoái.

Chị Kiểm, bán hoa Tết ở chợ hoa Công viên 23/9 cũng cho hay chỉ mang vào Nam 200 gốc đào phương Bắc, giảm gần một nửa so với mọi năm. "Đây đều là hàng tôi chọn rất kỹ để khi vào Sài Gòn, cây sẽ cho hoa vào đúng những ngày Tết. Do khí hậu năm nay thất thường nên để chăm sóc cây khỏe mạnh, bung nụ đúng thời điểm không dễ chút nào", nhà vườn này cho hay. Giá cả do đó đắt hơn mọi năm vài trăm, thậm chí vài triệu đồng, nhất là những cây cho tán rộng, nhiều nụ, thế đứng đẹp.

Hiện những cây cao 1m chị bán đắt gấp đôi năm ngoái, lên 800.000 đồng. Còn cây trên 1m, năm ngoái giá 5 triệu đồng nay lên 6 triệu đồng.

Số lượng đào vận chuyển vào Nam giảm gần 30% so với năm ngoái. Ảnh: Thi Hà.

Đánh giá về sức mua năm nay, anh Phú, chủ vườn đào ở Công viên 23/9 cho biết, tình hình tiêu thụ hiện khả quan hơn mọi năm, khách không chỉ tới xem mà nhiều người chọn mua những gốc đào ưng ý. Trong ngày 23/1, anh bán được 25 chậu đào với nhiều giá khác nhau, cao nhất là gốc đào 8 triệu đồng.

Nhiều nhà vườn ở Công viên Gia Định cũng cho hay, mới ngày đầu khai mạc chợ hoa nhưng người dân đã đến xem đông nghịt và mua ngay, chứ không phải đến tham khảo giá như mọi năm. Đa phần nhà vườn đều bán vài chục gốc đào trong ngày này. Tuy nhiên, người dân có xu hướng chọn loại giá 1-4 triệu đồng, hiếm ai bỏ cả chục triệu đồng để sở hữu gốc đào phương Bắc. Với sức mua như hiện nay, giới kinh doanh đào Bắc dự kiến sẽ hết hàng sớm, có thể trước ngày 29 Tết.

“Năm ngoái, lượng khách đến mua và tham quan không nhiều như năm nay, nên có thể đào sẽ khan hiếm vào ngày cận Tết. Nếu mua muộn, khách khó chọn chậu đào đẹp để đón Tết”, anh Đạt nói.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong chăm sóc đào, anh Đạt cho biết, với khí hậu của miền Nam, người sở hữu đào chỉ cần tưới nước đầy đủ là chậu cảnh này có thể sống tốt và bung hoa đều dịp Tết, vì người trồng đã phân bổ đủ chất dinh dưỡng cho đào có thể sống cả tháng.

