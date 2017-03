Đập bàn, đập thớt ‘đuổi’… thịt heo sạch

Nhiều điểm bán sản phẩm an toàn Để người dân tiếp cận với nguồn thực phẩm an toàn cũng như khuyến khích việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, Sở NN&PTNT TP.HCM đã công bố danh sách 127 đơn vị sản xuất, kinh doanh an toàn. Cụ thể, có 93 đơn vị sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả an toàn. Tiêu biểu như hệ thống các siêu thị Co.opmart, Metro Cash & Carry, Big C, Lotte Mart, Maximark… Bên cạnh đó, có 11 điểm kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, trứng an toàn đã được cấp giấy chứng nhận. Trong đó bao gồm hệ thống các siêu thị trên và các điểm bán hàng của Vissan, Ba Huân, Công ty An Hạ...