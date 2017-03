Đặt quyền lợi nhà đầu tư trên người tiêu dùng

Mỹ xem xét mở kho dầu dự trữ để giảm giá xăng Nguồn tin Reuters và báo Wall Street Journal cho biết các quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét khả năng mở kho dầu dự trữ để kéo giá xăng dầu bán lẻ giảm xuống.Theo Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Barack Obama lo ngại giá xăng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, một quan chức Mỹ cho biết ông Obama quyết định xem xét việc mở kho dầu dự trữ bởi không muốn Iran thu lợi lớn từ việc giá dầu tăng cao khi quốc gia này đang bị bao vây, cấm vận.

Hiện các quan chức Mỹ đang xem xét các con số để đưa ra quyết định.Washington cũng sẽ đàm phán với các đối tác quốc tế về việc cùng mở kho dầu dự trữ nhằm tăng nguồn cung trên thị trường. Các quan chức Mỹ tiết lộ hồi đầu năm, khi giá dầu tăng lên gần 110 USD/thùng, Mỹ cũng đã tính mở kho dầu dự trữ và các nước Anh, Pháp, Đức cùng một số thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế đã đồng ý hành động. Tuy nhiên sau đó giá dầu đã giảm.

Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ có khoảng 700 triệu thùng dầu.Wall Street Journal cho biết hiện giá xăng tại Mỹ khoảng 3,7 USD/gallon (20.400 đồng/lít), tăng mạnh so với mức 3,4 USD/gallon (18.700 đồng/lít) một tháng trước. AFP đưa tin trong phiên giao dịch hôm 17-8, giá dầu thô trên thị trường New York giảm 49 cent, xuống còn 95,11 USD/thùng do có thông tin Mỹ xem xét mở kho dầu dự trữ. Giá dầu Brent biển Bắc trên thị trường London (Anh) giảm 1,12 USD, xuống còn 114,15 USD/thùng. Giới chuyên gia nhận định giá dầu tăng dù tăng trưởng toàn cầu yếu là do giới đầu cơ lợi dụng tâm lý lo ngại về vấn đề Iran đã găm hàng thổi giá lên cao. Trên thực tế nguồn cung dầu thô quốc tế hiện nay rất dồi dào. Theo Bloomberg, trong quý 2-2012 các nước OPEC sản xuất 31,9 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong một quý kể từ năm 1998. SƠN HÀ