Đầu cơ đôla Mỹ sẽ biến mất?

Tránh gây sốc cho doanh nghiệp Đối với người dân, giao dịch chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam, còn chuyển tiền ra nước ngoài, quy mô khối lượng không lớn được các ngân hàng đáp ứng kịp thời. Nếu có tiền tiết kiệm, thu nhập, chi tiêu thông qua tiền VND, người dân gửi tiết kiệm VND được hưởng lãi suất ở mức 4%-5%/năm, trong khi đó ngoại tệ nay tăng mai giảm. Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN, tại cuộc gặp gỡ báo chí về việc công bố tỉ giá trung tâm của VND với USD, tỉ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác, diễn ra chiều 4-1. Bà Hồng cho rằng cơ chế tỉ giá mới linh hoạt khiến cho cung cầu thị trường thông suốt nên việc mua bán ngoại tệ sẽ thuận lợi hơn. Việc thay đổi theo ngày giúp tỉ giá biến động nhỏ hơn, không gây sốc cho DN như trước đây. USD tự do tăng giá Sáng 4-1, giá USD tự do đã tăng trở lại sau khi giảm liên tục vào cuối năm 2015. Tại một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do ở Hà Nội báo giá USD ở mức 22.640 đồng (mua vào) và 22.665 đồng (bán ra), tăng 40 đồng ở chiều mua và 35 đồng ở chiều bán so với trước kỳ nghỉ.