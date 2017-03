Đầu năm, sản lượng càphê xuất khẩu giảm mạnh

Do mất mùa, sản lượng càphê sụt giảm nên trong tháng 1/2011, xuất khẩu càphê của cả nước chỉ đạt 100.000 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giá càphê xuất khẩu trên thị trường thế giới đang tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu càphê chỉ giảm khoảng 13% so với cùng kỳ, đạt 175 triệu USD.



Theo dự báo, sản lượng của nhiều nước sản xuất càphê lớn sẽ giảm dẫn nên trong thời gian tới nhiều khả năng giá càphê sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao do nhu cầu vượt xa nguồn cung.



Hiện giá càphê giao đến tháng 5/2011 đang được các doanh nghiệp ký với mức 2.070- 2.080 USD/tấn, tăng 48% so với cuối năm 2009. Hiệp hội càphê Việt Nam dự báo, nếu giá càphê thế giới tiếp tục giữ ở mức khoảng 2.000 USD/tấn thì kim ngạch xuất khẩu càphê của Việt Nam có thể đạt 2 tỷ USD trong năm nay.



Hiệp hội càphê Việt Nam cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, cần theo dõi sát tình hình cung-cầu càphê thế giới; không nên bán hàng trừ lùi với mức quá lớn, chỉ nên áp dụng các hợp đồng trừ lùi trong thời gian ngắn từ 1-2 tháng; đồng thời doanh nghiệp cũng nên có hàng trong kho rồi mới ký hợp đồng để có thể chốt giá ngay khi ký hoặc khi giao hàng.



Năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,1 triệu tấn càphê, thu về kim ngạch gần 1,7 tỷ USD. Hiện Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất và xuất khẩu càphê lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil. Theo kế hoạch, năm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xây dựng chiến lược phát triển ngành càphê theo hướng bền vững với kế hoạch trong 10 năm tới sẽ thực hiện tái canh từ 25-30% diện tích càphê đã già cỗi và năng suất thấp; giữ ổn định diện tích càphê cho thu hoạch ở mức 500.000ha và sản lượng xuất khẩu hàng năm vào khoảng 1 triệu tấn.



Bên cạnh đó, trong khâu canh tác và chế biến, ngành càphê sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để đạt các chứng chỉ quốc tế như càphê UTZ, càphê 4C nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu./.





Theo Phạm Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)