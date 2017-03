Đấu thầu trở lại, NHNN bán được 19.900 lượng vàng

Đây là phiên đấu thầu được trông đợi sau gần 2 tuần Ngân hàng Nhà nước tạm ngưng, trước đó phiên gần đây nhất diễn ra vào ngày 30/8.



So với những phiên trước, mức đặt thầu tối thiểu và tối đa áp dụng cho phiên này có sự điều chỉnh lớn.



Cụ thể, khối lượng đặt thầu tối thiểu giảm còn 500 lượng, so với mức 1.000 lượng vẫn áp dụng kể từ khi bắt đầu có đấu thầu vàng vào cuối tháng 3 tới nay. Mức đặt thầu tối đa tiếp tục giảm, còn 2.000 lượng, so với mức 3.000 lượng của những phiên gần đây và có thời điểm lên tới 15.000 lượng khi các tổ chức tín dụng chưa gom đủ vàng để tất toán trạng thái.



Việc giảm khối lượng đặt thầu tối đa và tối thiểu được xem là cách hữu hiệu để phân bổ vàng đều hơn giữa các ngân hàng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu, tránh tình trạng nguồn vàng bị gom bởi một vài “tay to”.



Trong thời gian qua, nhu cầu về vàng trong thời gian gần đây đã có xu hướng giảm, chênh lệch giá vàng SJC và giá vàng thế giới từ mức trên 6 triệu đồng đã giảm về mức 3 triệu đồng, thậm chí có thời điểm chênh lệch chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong hai ngày nay mức chênh lệch này đã bị kéo giãn lên 3,5 triệu đồng.



Tuy nhiên, do thời gian đấu thầu giãn ra nên tại phiên sáng nay đã có 22 đơn vị đăng ký tham gia đấu thầu. Kết thúc phiên đã có 19.900 lượng vàng được bán ra với giá bán cao nhất là 38 triệu đồng và giá thấp nhất là 37,94 triệu đồng; đơn vị mua nhiều nhất là 2.000 lượng và thấp nhất là 500 lượng.



Như vậy, sau 58 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.537.100 lượng trên tổng số 1.642.000 lượng chào thầu.



Tại thị trường trong nước, giá bán vàng SJC được niêm yết ở mức 38,10 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào là 37,85 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua).



Như vậy, sau năm ngày giao dịch, kể từ mức giá mở cửa đầu tuần (9/9) là 38,55 triệu đồng/lượng, thương hiệu SJC giảm khoảng 450.000 đồng/lượng.



Có thể thấy, nguyên nhân chính là do thị trường thế giới giảm sâu trong 4 phiên trở lại đây đã tác động trở lại thị trường vàng trong nước.





Theo Thúy Hà (Vietnam+)