Đấu thầu vàng “ế nặng”: Thị trường đã bão hoà?

Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 67, Ngân hàng Nhà nước cho biết, chỉ bán được 11.300 lượng vàng trong tổng số 15.000 lượng vàng miếng được chào thầu.



Theo AN HUY (VnEconomy)



Trong phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng nay, khối lượng tồn dư lên tới 3.700 lượng, so với mức “ế” chỉ vài trăm lượng trong những phiên gần đây.Thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng thứ 67, Ngân hàng Nhà nước cho biết, chỉ bán được 11.300 lượng vàng trong tổng số 15.000 lượng vàng miếng được chào thầu. Mức tồn dư 3.700 lượng đưa phiên này trở thành một trong những phiên “ế ẩm” nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đấu thầu vàng miếng vào cuối tháng 3 trở lại đây. Suốt mấy tháng qua, các phiên đấu thầu chỉ dư một vài trăm lượng, hiếm khi “ế” đến 500 lượng, thậm chí có những phiên “cháy hàng” liên tục.Lý giải về tình trạng “ế” vàng của phiên đấu thầu sáng nay, một số nhà kinh doanh vàng đưa ra ba lý do. Thứ nhất, thị trường dường như đã bão hòa với vùng giá hiện tại. Biểu đồ giá vàng cho thấy, đã hơn 1 tháng nay, giá vàng SJC chủ yếu chỉ “loay hoay” trong vùng từ 37-37,5 triệu đồng/lượng.Thứ hai, các doanh nghiệp đang thận trọng trước khả năng biến động của giá vàng thế giới. Tuần này đang trên đà trở thành tuần tăng thứ hai liên tục của giá vàng quốc tế, nhưng nhiều tổ chức đã dự báo về khả năng giảm của giá vàng thế giới trong thời gian tới và các quỹ lớn như SPDR Gold Trust vẫn liên tục bán vàng ra. Và thứ ba, lực cầu trên thị trường đã yếu.Mấy tuần gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã giảm số phiên đấu thầu vàng hàng tuần về 1 phiên. Tuần trước, khi chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới lên gần 5 triệu đồng/lượng, có 2 phiên đấu thầu được tổ chức.Tuần này chỉ có 1 phiên đấu thầu vàng, nhưng số doanh nghiệp và ngân hàng trúng thầu phiên hôm nay giảm mạnh. Chỉ có 10 thành viên trúng thầu phiên này, so với con số 15 đơn vị trúng thầu trong phiên diễn ra ngày thứ Sáu tuần trước.Giá trúng thầu của phiên hôm nay dao động từ 37,3-37,32 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC mà các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường vào thời điểm diễn ra đấu thầu khoảng 100.000 đồng/lượng.Giá vàng SJC trên thị trường chiều nay được điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ ở chiều bán ra để rút ngắn khoảng cách giữa hai đầu giá. Tập đoàn DOJI lúc gần 15h báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội và Tp.HCM ở mức 37,27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,33 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 67 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, cơ quan này chào thầu tổng cộng 1.792.000 lượng vàng, tương đương 67,2 triệu đồng/lượng, và bán được 1.681.500 lượng, tương đương gần 63,1 tấn vàng