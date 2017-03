Đấu thầu vàng kéo giá giảm

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 48. 22 đơn vị bao gồm 5 doanh nghiệp và 17 ngân hàng tham gia.



Giá sàn 37,95 triệu đồng thấp hơn hẳn so với tham chiếu công bố chiều qua, 38,15 triệu đồng. Mức giá này cũng tương đương chiều thu mua trên thị trường ở cùng thời điểm. Cả 22 doanh nghiệp, ngân hàng đều tham gia viết phiếu, nhiều đơn vị đăng ký mua ở mức tối đa.



17 đơn vị đã trúng thầu, mua nhiều nhất 3.000 lượng, ít nhất 1.000 lượng. Giá trúng cao nhất và thấp nhất là 38,08 và 38 triệu đồng. Toàn bộ 26.000 lượng chào thầu đều được mua hết, nâng tổng khối lượng vàng bán thành công sau 48 phiên lên 1.297.400 lượng, tương đương 49,9 tấn.



Giá vàng trên thị trường hạ nhiệt nhẹ trưa nay. Lúc 12h, chiều bán ra ở 38,2 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với đầu ngày. Trong khi đó, thị trường quốc tế hầu như không thay đổi so với lúc mở cửa. Chênh lệch giữa hai thị trường co hẹp về 4,2 triệu đồng, so với mức 4,5 triệu đồng hôm đầu tuần.





Theo Thanh Bình (VNE)