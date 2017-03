Đầu tư vào trái phiếu vẫn rủi ro

Theo báo cáo Theo dõi Trái phiếu Châu Á (Asia Bond Monitor) số mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ ở Đông Á mới nổi vẫn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên rủi ro đối với công cụ này đang tăng lên trong khả năng Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng trưởng chậm lại ở Châu Á và dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ ra ngoài.



Theo ông Iwan J. Azis, Trưởng Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của ADB, thách thức lớn với thị trường hiện này là chi phí đi vay cao hơn và giá trị tài sản giảm xuống. Những yếu tố này có thể tác động xấu đến bảng cân đối tài chính của các công ty và tốc độ tăng trưởng kinh tế.







ADB cảnh báo rủi ro tiếp tục tăng đối với thị trường trái phiếu ở Đông Á. Ảnh: AP



Theo Thanh Bình (VNE)



Báo cáo cũng cảnh báo hầu hết chính phủ trong khu vực đã bỏ lỡ cơ hội huy động nguồn vốn giá rẻ để tài trợ cho các dự án hạ tầng quan trọng. Điều này sẽ là một trở ngại nữa đối với việc thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo. ADB ước tính rằng Châu Á cần ít nhất 8.000 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng trong giai đoạn từ 2010 đến 2020 để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.Tính đến cuối tháng 6, dự nợ trên các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á mới nổi là 6.800 tỷ đôla Mỹ, bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Con số này tăng 1,7% so với thời điểm cuối tháng 3 nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 2,9% trong quý đầu năm 2013. Giới đầu tư đang cẩn trọng hơn trước tuyên bố vào tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang về việc Mỹ sẽ sớm cắt giảm lượng trái phiếu mua vào.Tổng giá trị trái phiếu mới được bán ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 là 827 tỷ USD, tăng 4% so với quý một, chủ yếu là nhờ lượng phát hành trái phiếu của các chính phủ và cơ quan trung ương tăng 26,8%. Lượng phát hành của các công ty giảm 20,1% còn 168 tỷ USD, do số phát hành mới của các công ty Trung Quốc giảm đến 48,8%. Nếu không tính Trung Quốc, lượng trái phiếu công ty mới phát hành trên các thị trường khác tăng nhẹ 1,4%.Còn tại Việt Nam, tính đến cuối tháng 6, thị trường trái phiếu tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 27 tỷ USD, chủ yếu trên cơ sở sự tăng trưởng mạnh của thị trường trái phiếu chính phủ. Trái lại, trái phiếu công ty đã giảm 55,5% xuống còn 800 USD trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn.Thu nhập kỳ vọng đối với trái phiếu Châu Á đã giảm mạnh trong năm nay với việc chỉ số iBoxx Pan Asian Index đã giảm 3,5% tính theo đồng đôla Mỹ và theo điều kiện không tái bảo hiểm. Giảm sút lớn nhất là ở Indonesia (giảm 17,8%) và Singapore (giảm 7,8%). Chỉ có Philippines và Trung Quốc có mức tăng lần lượt là 7,5% và 3,1%.