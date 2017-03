Để hàng hóa Việt Nam tìm được chỗ đứng tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cùng lãnh đạo Tập đoàn Casino tham các gian hàng. (Ảnh: Lê Hà-Phương Nam/Vietnam+)

Đây chương trình quảng bá hàng Việt kéo dài 10 ngày từ ngày 9-19/11, với khẩu hiệu "Hãy khám phá chất lượng hàng Việt Nam" do Bộ Công thương phối hợp với Hệ thống Siêu thị Big C và Tập đoàn Casino (Công ty mẹ của Big C tại Pháp) tổ chức.Có khoảng 180 sản phẩm Việt Nam, chủ yếu là các sản loại thực phẩm tươi sống, rau hoa quả, thực phẩm khô, hàng thủ công mỹ nghệ được trưng bày bán tại đây. Ngoài ra, để làm cho chương trình quảng bá hàng Việt trở nên hấp dẫn, các ápphích, tờ rơi quảng bá cỡ lớn được phát tận tay khách hàng, các gian hàng trong siêu thị được trang trí rực rỡ trên nền nhạc truyền thống Việt Nam, với cờ Việt Nam.Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công Thương, Hệ thống siêu thị Big C và Tập đoàn Casino, tổ chức Tuần hàng hóa Việt Nam lần đầu tiên tại Pháp. Ông cho rằng đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các nhà bản lẻ và người tiêu dùng Pháp.Ông nhấn mạnh từ nhiều năm nay, Pháp là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu đối với nhiều sản phẩm xuất khảu chủ lực của Việt Nam và Việt Nam cũng là thị trường hấp dẫn đối với các doanh nhân và các nhà đầu tư Pháp. Điều này được chứng tỏ bằng sự có mặt của Casino tại Việt Nam dưới thương hiệu Big C và chuỗi 14 siêu thị cùng tên tại các thành phố lớn của Việt Nam.Về phần mình, ông Jacques Fourvel, Cố Vấn Chủ tịch Tập đoàn Casino, cho biết tập đoàn này sẵn sàng chuyển giao các kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam. Casino luôn quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam nói chung và sự phát triển của hệ thống siêu thị Big C tại Việt Nam nói riêng. Ông bày tỏ niềm tự hào vì hệ thống siêu thị Big C đã phát triển ở Việt Nam và luôn dành một vị trí đặc biệt cho các sản phẩm Việt Nam tại các gian hàng của Casino.Ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá rằng Tuần lễ hàng Việt tại siêu thị Géant Casino Paris Massena là "bước khởi đầu" cho những dự án lớn mà Big C Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam đang triển khai nhằm giúp các danh nghiệp, các nhà sản xuất và các nhà phân phối Việt Nam tiếp cập trực tiếp với các đối tác, các bạn hàng Pháp.Đồng thời, cũng là dịp để tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng Pháp và châu Âu, để làm sao cho các sản phẩm Việt, mang thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp ngày càng nhiều, tìm được vị trí và khẳng đinh thị phần của mình tại thị trường Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung.Ông cho biết trong 9 tháng đầu năm 2011nay, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Pháp đạt 1,1 tỷ USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái.Bên lề Tuần lễ hàng Việt Nam tại Paris, chiều cùng ngày, lãnh đạo Big C hướng dẫn một số doanh nghiệp tham quan các siêu thị của Casino tại Paris.Sáng 10/11, hội thảo về kiểm soát chất lượng hàng hóa của Casino và các tiêu chí thu mua sản phẩm được tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.