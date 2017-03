Đề nghị đình chỉ hoạt động công ty thép gây ô nhiễm

Theo báo cáo, doanh nghiệp này đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, liên tục, kéo dài... mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu khắc phục; làm ảnh hưởng đến dân cư khu vực xung quanh công ty dẫn đến khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự.



Ngày 10.9, Sở TN-MT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và UBND H.Tân Thành kiểm tra đột xuất và lấy mẫu khí thải phát sinh từ quá trình luyện thép để phân tích. Kết quả, Công ty TNHH thép Đồng Tiến đã có hành vi thải khí, bụi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải từ 2 đến dưới 3 lần.



Sở TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hoạt động luyện phôi thép tại công ty cho đến khi hoàn thành các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo toàn bộ lượng khí thải, chất thải nguy hại... phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định.



Trước đó, vào chiều ngày 15.9, hơn 100 hộ dân xã Hắc Dịch và Mỹ Xuân cũng đã kéo đến Công ty TNHH thép Đồng Tiến yêu cầu ngưng hoạt động do khói bụi trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường (Báo Thanh Niên đã thông tin). Theo người dân, tình trạng ô nhiễm khói bụi đã diễn ra từ năm 2010.





Theo Nguyễn Long (TN)