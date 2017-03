Đề xuất 1 visa đến 5 quốc gia

Tàu BlueCruiser đưa du khách nước ngoài đi từ Châu Đốc (An Giang) sang Phnom Penh - Ảnh: Tri Anh



Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, năm 2013 VN dự kiến đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu của ngành du lịch năm 2013 đạt khoảng 200.000 tỉ đồng (tương đương 10 tỉ USD), đóng góp 6% GDP cả nước.

Tại buổi họp, ông Hoàng Tuấn Anh - bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch - cho biết trong khi nền kinh tế thế giới và khu vực khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch thì năm 2012 khu vực ACMECS đón hơn 37 triệu lượt khách quốc tế (trong đó khoảng 6 triệu lượt khách nội vùng), đạt tốc độ tăng trưởng gần 18%.“Đây là một kết quả rất đáng khích lệ” - Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói. Chính vì vậy nội dung mà các bộ trưởng thảo luận lần này là làm sao phát huy thế mạnh mỗi nước trên cơ sở hợp tác phát triển toàn vùng. “Các bộ trưởng thống nhất sẽ cùng nhau xây dựng website, logo, khẩu hiệu - slogan du lịch ACMECS để thúc đẩy và quảng bá tiềm năng du lịch khu vực. Sắp tới sẽ tổ chức các hội thảo, nghiên cứu để định vị mình trong thị trường du lịch quốc tế và khu vực, tạo mọi điều kiện cho du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu du lịch của các nước thành viên” - Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thông tin thêm sau cuộc họp. Đặc biệt, năm bộ trưởng đồng ý sẽ cùng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến do các thành viên trong khu vực tổ chức và nghiên cứu phương thức hợp tác quảng bá bên ngoài thị trường ACMECS. Trước mắt lên kế hoạch đón các đoàn tìm hiểu thị trường của các công ty du lịch, lữ hành, nhà báo nước ngoài đến năm quốc gia thành viên.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết các nước đã thống nhất hỗ trợ nhau trong việc đảm bảo an toàn an ninh cho du khách. “Campuchia, Thái Lan, Lào đã thành lập cảnh sát du lịch tại các điểm du lịch chính, VN đang đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch nên cũng sẽ tìm cơ chế để trao đổi thêm kinh nghiệm giữa các nước”.Hiện nay hai thành viên đầu tiên trong nhóm năm quốc gia ACMECS là Thái Lan và Campuchia đã áp dụng thí điểm cấp thị thực chung cho du khách nước ngoài, nghĩa là du khách các nước có visa nhập cảnh Thái Lan sẽ được phép sang Campuchia và xuất cảnh từ nước này.Trao đổi với PV, ông Thong Kon, bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, cho biết từ tháng 1-2013 hai nước đã tiến hành công nhận du khách nước ngoài đến du lịch Campuchia và Thái Lan. Theo đó, du khách có thể xin visa tại các cơ quan đại diện ngoại giao của hai quốc gia, sau đó được cấp mã số xác nhận và nhận visa tại cửa khẩu quốc tế. “Du khách sẽ đóng tiền visa tại cửa khẩu Thái Lan hay Campuchia đều được, với giá đã được chính phủ quy định theo từng quốc tịch của du khách”, ông Thong Kon cho biết.Theo ông Thong Kon, các bộ trưởng cũng thống nhất sẽ tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan, Campuchia để tiến tới dùng chung một loại visa cho du khách nước ngoài đến năm quốc gia thành viên, phấn đấu đến năm 2015 có thể thực hiện được ý tưởng này.Hiện nay cơ sở hạ tầng giữa các nước đã khá hoàn thiện từ đường hàng không đến đường bộ, các cặp cửa khẩu quốc tế giữa các quốc gia cũng đã hoàn thiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhập cảnh của du khách, đặc biệt việc đi lại bằng đường hàng không giữa các thành phố ACMECS đã rất thuận lợi, tần suất bay rất nhiều. Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng cũng nhất trí xây dựng một hành lang du lịch mới Bagan - Chiang Mai - Luang Prabang - Vientiane - Siem Reap - Đà Nẵng - Huế để hỗ trợ phát triển du lịch của các nước thành viên.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết từ đề xuất miễn visa ba quốc gia Campuchia, Lào, VN từ năm 2007, các quốc gia đã thống nhất sẽ nâng tầm lên thành năm quốc gia. “Các quốc gia có bước đi riêng, lộ trình khác nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn sẽ là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách nước ngoài đến các quốc gia này. Riêng VN, ý tưởng này đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét trong thời gian tới”.