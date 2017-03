Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15-17%

Thu nhập của công nhân da giày hiện rất thấp. Ảnh: KHÁNH AN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2014 áp dụng đối với người lao động tại khối doanh nghiệp (DN). Theo dự thảo, mức lương tối thiểu sẽ chỉ tăng từ 250.000 - 400.000 đồng.

Trong đó, lương vùng I-III tăng 17% so với năm 2013, riêng vùng IV tăng 15% so với năm 2013.



Cụ thể, đối với DN hoạt động tại vùng 1 tăng từ 2,35 triệu đồng/tháng lên 2,75 triệu đồng/tháng, vùng II từ 2,1 triệu đồng lên 2,45 triệu đồng/tháng, vùng III từ 1,8 triệu đồng lên 2,1 triệu đồng/tháng và vùng IV từ 1,65 triệu đồng lên 1,9 triệu đồng/tháng.



Như vậy, mức lương tối thiểu năm 2014 được điều chỉnh với mức tăng tương đương như mức tăng của năm 2013 so với năm 2012 (từ 16-18% tùy theo vùng) và thấp bằng 1 nửa so với 2 phương án điều chỉnh mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất trước đó (tăng từ 21-36%).



Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết hiện nay, dự thảo Nghị định vẫn đang tiếp tục thu thập ý kiến của các bộ ngành, đơn vị.



"Chậm nhất đến 20-9, dự thảo nghị định sẽ được trình lên Chính phủ phương án cuối cùng. Nếu được phê chuẩn, mức lương này sẽ được áp dụng vào ngày 1-1-2014" - ông Huân cho biết.

Theo V. Duẩn (NLĐO)